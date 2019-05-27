На списанном 60 лет назад эсминце «Гремящий» произошел пожар

В Североморске Мурманской области на советском эсминце «Гремящий» произошел пожар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в трюмах, где находится мазут. Сейчас тушением огня занимаются сотрудники МЧС и военизированная пожарная часть. Причины пожара не называются.

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В декабре 2018 года российские крейсеры признали пожароопасными. По словам судоремонтников, чем корабль старше, тем выше вероятность возникновения возгорания. Кроме того, отмечалось, что на советских кораблях, разработанных до 1980 года, установка полноценной пожарной сигнализации не предусмотрена вовсе.

Эсминец «Гремящий» был построен в Ленинграде в 1937 году и в 1939-м принят в состав Северного флота. Во время войны с Финляндией участвовал в сопровождении транспортных судов, в боевых действиях не участвовал. В годы Второй мировой войны эскортировал арктические конвои. В 1957 году вместе с другими кораблями обеспечивал ядерные испытания на Новой Земле. Списан в 1958-м.

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