В США назвали пять смертоносных кораблей ВМФ России

Американский журнал The National Interest представил рейтинг пяти самых смертоносных кораблей ВМФ России.

Список начинается с тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Петр Великий», который, отмечает издание, предназначен для «преследования и нейтрализации американских авианосцев». За ним идет крейсер проекта 1164 «Москва» (бывший «Слава»), который также считается «носителем убийц авианосцев», но отличается большей, чем корабли проекта 1144, экономической эффективностью.

Далее в списке значатся первый серийный корвет проекта 20380 «Сообразительный», получивший противолодочный комплекс «Пакет-Е», и эскадренный миноносец проекта 956 «Настойчивый», переносящий противокорабельные ракеты П-270 «Москит».

Завершает рейтинг единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который, находясь на ремонте, «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля, поскольку дает России много способов распространять воздушную силу по всему миру».

В июле американское издание Business Insider написало, что первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» вооружен лучше прибрежных боевых кораблей ВМС США LCS (Littoral Combat Ship) Freedom («Свобода») и Independence («Независимость»).

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В марте The National Interest назвал «Адмирал Кузнецов» худшим из когда-либо спущенных на воду авианосцем в мировой истории.

В том же месяце американское издание The Drive признало, что российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы LCS.

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