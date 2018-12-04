Российские крейсеры признали пожароопасными

Системы пожарной сигнализации и пожаротушения российских крейсеров проектов 1164 «Атлант», 1144 «Орлан» и 11435 «Кречет» устарели и не соответствуют современным требованиям, сообщили Mil.Press FLOT три источника в отрасли, знакомые с ситуацией, а также представители промышленности.

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По словам опрошенных изданием судоремонтников, чем корабль старше, тем выше вероятность возникновения пожара.

Портал также отмечает, что «на советских кораблях, разработанных до 1980 года, установка полноценной пожарной сигнализации не предусмотрена вовсе». «Однако по мере модернизации корабельного состава ВМФ России вопрос постепенно решается. Правда, происходит это непозволительно долго», — пишет издание.

В октябре Mil.Press FLOT сообщило, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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