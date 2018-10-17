Россия проигнорировала опыт утонувшего «Курска»

Спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин, пишет Mil.Press FLOT.

«Таким образом через 18 лет после гибели "Курска" на Северном флоте по-прежнему нет оборудования для декомпрессии спасенных подводников. А полноценных судов-спасателей ПЛ (подводных лодок — прим. «Ленты.ру») не появится еще 7-10 лет», — пишет автор Дмитрий Жаворонков.

Портал, специализирующийся на российской военно-морской тематике, последние несколько лет ежегодно публикует обзорные статьи о состоянии и перспективах спасения подлодок и моряков. В издании отметили, что выводы публикации 2017 года «оказались пессимистичнее докладов об обновлении спасательных сил ВМФ», и проследили за прошедшими спустя год изменениями.

По данным сайта, ВМФ до сих пор не определился с разработчиком российского глубоководного водолазного комплекса, вследствие чего сдвинулась вправо дата закладки первого серийного спасателя субмарин. «Оптимистичный срок получения такого судна — 2025 год, пессимистичный — 2030-й», — отмечается в публикации.

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Также приводятся оценки, согласно которым разработка и испытание барокамер, предназначенных для оснащения действующих спасательных кораблей, могут занять 2-4 года.

В настоящее время СФ располагает спасательным судном проекта 536 «Михаил Рудницкий» со спасательным глубоководным аппаратом проекта 1855 «Приз» на борту и системой спасения проекта 536.1 «Георгий Титов» с аппаратом проекта 18270 «Бестер». «Приз» и «Бестер» в составе действующих спасателей, работающие на глубине до 500 метров, допускают использование при волнении моря до трех баллов. Также «Рудницкий» и «Титов» не оснащены барокомплексами для декомпрессии спасенных моряков.

В концепции развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ до 2025 года, принятой в 2013 году, отмечаются ограниченные возможности по решению поставленных задач, однако заявляется, что к 2020 году ВМФ должен получить пять спасательных судов подводных лодок с подводным аппаратом.

Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли. Катастрофу вызвал взрыв стеллажной боевой торпеды «Кит» 65-76 ПВ серийного номера 1336А.

Спасательные работы, проводимые СФ ВМФ с 13 по 20 августа, оказались безуспешными. Вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк субмарины удалось 21 августа водолазам норвежского судна Seaway Eagle. Впоследствии стало известно, что после взрыва, унесшего жизни большинства членов экипажа, в девятом отсеке субмарины какое-то время оставались живыми 24 матроса.

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