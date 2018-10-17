Россия «перепрошьет» израильские F-16

Россия создаст в Сирии систему классической ПВО, включающую в себя «всевысотное» радиолокационное поле, систему зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиусов действий, а также прикрытие ЗРК, заявил «Армейскому стандарту» советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Такая ПВО предполагает совместную работу с системами РЭБ, для чего в Сирии планируется создать разведывательно-помеховоогневые комплексы, которые благодаря современным АСУ оперативно отследят передвижение самолетов потенциальных противников. «Еще до поставки С-300 в регион мы говорили, что вместе с ними придут свои радиолокационные системы и средства», — пояснил советник.

Михеев отметил, что возможности АСУ включают «воздействие на базу данных объекта противника». «На деле это выглядит так: загружаем в нее некорректную ориентацию — подменяем созвездие спутников, по которым она идет к цели», — уточнил советник. По его словам, «можно вообще перепрошить вражеский объект и таким образом вообще избежать атаки противника».

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Говоря о действиях по отношению к «чужому» самолету, Михеев отметил, что «если мы понимаем, что цели у него неблаговидные, тогда мы начинаем электронное воздействие: лишаем его связи, навигации, локации, управления, передачи данных».

«Система предупреждения у F-16 (основной истребитель ВВС Израиля — прим. «Ленты.ру») даст знать летчику, что он на мушке. После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления. Если и тогда останутся намерения продолжить угрожающие действия — уже возможно применение оружия по нему», — заявил Михеев.

В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. Поставки вызваны инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

В июне аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе. Эксперт отметил, что такие системы «потенциально могут функционировать на сотнях километров» и предусматривают работу в условиях недоступности GPS и ГЛОНАСС, а также то, что в настоящее время Россия в Сирии и в Черном море «собирает огромное количество сигналов разведки от всех видов западных активов — от ракет до самолетов и других электронных сигнатур».

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