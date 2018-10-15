Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи

Минобороны России / YouTube

На видеозаписях прошедших в октябре учений стратегических ядерных сил России, выложенных Минобороны на YouTube, показано размещение ракеты Х-101 на внешнюю подвеску стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и во внутренний отсек Ту-160.

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Стартовая масса крылатой ракеты Х-101 оценивается в 2400 килограммов, из которых 400 килограммов приходится на боевую часть. Длина ракеты составляет примерно 7,5 метра, размах раскладываемого крыла — четыре-пять метров. Скорость ракеты достигает тысячи километров в час. Точность попадания в цель оценивается в 15-20 метров. Ту-95 способен переносить восемь единиц Х-101 на внешней подвеске, Ту-160 — 12 ракет во внутреннем отсеке. Высокоточное вооружение, созданное с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, получило широкую известность после боевого применения в Сирии.

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