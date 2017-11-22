В России назвали способ тотального уничтожения США

Россия в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) способна развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки. Такое мнение выразил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера».

Эксперт ссылается на аспект договоров о ядерных вооружениях, где имеются лишь ограничения на число боеголовок, а не их общую массу. «Это позволяет пойти по пути создания мегаоружия — боевых частей с тротиловым эквивалентом более 100 мегатонн и ракет к ним. Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например, извержение супервулкана Йеллоустоун», — полагает Сивков.

Прекращение действия Договора о РСМД снимает ограничения на стратегические крылатые ракеты наземного базирования. Доктор военных наук отмечает, что в настоящее время Россия располагает авиационной крылатой ракетой Х-101, при стартовой массе в две с небольшим тонны способной доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров.

Наземную версию Х-101, по мнению эксперта, возможно создать в относительно короткие сроки. Кроме того, имеются Х-102 — аналоги Х-101 с ядерной боеголовкой. Транспортно-пусковой контейнер с четырьмя такими ракетами допускает размещение на полуприцепе грузовика, железнодорожной платформе и в морском контейнере, отмечает Сивков.

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В военном бюждете США на 2018 год предусмотрено выделение 58 миллионов долларов на разработку наземной ракеты средней дальности. В России это считают нарушением соглашения между СССР и США.

Договор о РСМД, носящий бессрочный характер, подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение запрещает странам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что ответом России на возможный выход США из Соглашения об уничтожении баллистических РСМД может стать возобновление производства модернизированных ракет «Курьер».

Извержения супервулканов, в отличие от обычных геологических образований, приводят к глобальным влияниям на биосферу планеты. В США в северо-западной части штата Вайоминг располагается Йеллоустоунская кальдера, под которой скрывается огромный магматический пузырь. Его прорыв может спровицировать необратимую деградацию территорий Северной Америки. Вероятность ближайшего извержения такого супервулкана оценивается учеными как крайне низкая.