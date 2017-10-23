Россию обвинили в отсталости военных технологий

В Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения. Причиной этого называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35, сообщает Defense News.

Издание ссылается на доклад командования ВВС Индии, в котором говорится, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя, считают военные.

На основании этого они предложили властям своей страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Издание не получило оперативный комментарий российской стороны.

Материалы по теме Самим страшно Почему США не боятся отсталого российского оружия

Между тем индийский военный аналитик Вайджиндер Тхакур отметил, что создаваемое в рамках FGFA изделие будет оснащаться двигателем Product 30, который на 30 процентов легче, а также экономичнее. Кроме того, он содержит меньше подвижных частей, чем устанавливаемый на оригинальный Су-57 агрегат АЛ-41Ф1.

Российский холдинг «Сухой» и индийская Hindustan Aeronautics работают над созданием истребителя пятого поколения с 2007 года. Бюджет программы оценивается в десять миллиардов долларов.