В США назвали мощнейших российских боевых роботов

Американские аналитики перечислили самых мощных российских наземных роботов. Об этом сообщает Breaking Defense.

«Россия создает целый зоопарк вооруженных наземных роботов вплоть до размеров бронетранспортеров», — сказал директор по технологиям и безопасности Центра новой американской безопасности Пол Шарр. Эксперт отметил российские 11-тонный «Уран-9», 16-тонный «Вихрь» и 50-тонный Т-14 (беспилотная «Армата»).

«Многие из этих тяжелых машин сильно вооружены, и русские часто демонстрируют эти прототипы на выставках», — отмечает Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses).

Между тем, многие из российских роботов, по мнению экспертов, больше похожи на рекламные трюки, чем практические боевые машины. К таковым, в частности, аналитики отнесли антропоморфного робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который способен стрелять из пистолета.

Большинство роботов, отмечает издание, являются переоборудованными для дистанционного управления обычными бронемашинами. Их нельзя считать по-настоящему автономными изделиями, поскольку управление ими требует присутствия человека, хотя и находящегося вне машины.

У автоматической турели, созданной в России, по мнению Шарра, есть «проблемы с различением друга и врага в автономном режиме работы», однако разрабатываемые в стране системы искусственного интеллекта, уверен эксперт, с течением времени справятся с данной задачей.

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Бендетт отметил, что большинство американских военных наземных беспилотников дистанционно управляемы (это упрощает противнику радиолокационное подавление), слишком легки и практически не оснащены вооружением, то есть фактически не являются полноценными боевыми роботами.

Эксперты затруднились провести точное сравнение преимуществ и недостатков американских и российских наземных боевых роботов. С другой стороны, Шерр предположил, что США отстают от России в разработке крупных наземных боевых роботов из-за затруднений этического характера, предполагающих обоснование возможности уничтожения человека машиной, а также «отсутствия идей».

Ранее Бендетт допустил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, и признал лидерство страны в радиоэлектронной борьбе.

В 2017 году Армия США потратит 521 миллионов долларов на беспилотники, из которых 79 процентов приходится на летательные системы. Только четыре процента финансирования уходит на наземные системы, предназначенные главным образом для обнаружения и обезвреживания придорожных мин. Оставшаяся доля средств (около 90 миллионов долларов) пойдет на НИОКР.

Самый большой американский военный наземный беспилотник является грузовиком, входящим в запущенную в 2017 году систему конвоя снабжения LFAGR (Leader-Follower Automated Ground Resupply).