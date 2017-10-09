Наука и техника
 
Последние новости
МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»
Студентка устроила фотосъемки с желающими с ней секса прохожими
США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
Популярные новости
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
Оценена стоимость горящего на МКАД строительного рынка
Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»
Дерзкого водителя избили и задержали за помехи кортежу главы МВД Дагестана

Горящая плоть

Чем грозит России американское электромагнитное оружие

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил недавно советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Подобные заявления, зачастую содержащие крайне скудную информацию, выглядят чем-то из области фантастики, однако появляются все чаще, и не случайно. Над электромагнитным оружием интенсивно работают в США и Китае, где понимают, что перспективные технологии дистанционного воздействия радикально изменят тактику и стратегию ведения будущих войн. Способна ли современная Россия ответить на такие вызовы современности?

Между первой и второй

Использование электромагнитного оружия является частью элемента американской «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником. Если первые две «компенсационные стратегии» реализовывались во время холодной войны исключительно как ответ СССР, то третья направлена главным образом против Китая. Война будущего предполагает ограниченное участие человека, зато планируется активно использовать беспилотники. Управление данными изделиями осуществляется дистанционно, именно такие системы управления и должно выводить из строя электромагнитное оружие.

Говоря о нем, прежде всего имеется ввиду техника, основанная на мощном СВЧ излучении. Предполагается, что данные изделия подавляют, вплоть до полного выведения из строя, электронные компоненты изделий противника. В зависимости от решаемых задач СВЧ-излучатели могут доставляться на ракетах или беспилотниках, устанавливаться в бронемашины, самолеты или суда, а также быть стационарными. Действует электромагнитное оружия обычно до нескольких десятков километров, поражению подвергается техника во всем пространстве вокруг источника, либо цели, расположенные в относительно узком конусе.

В таком понимании электромагнитное оружие является дальнейшим развитием средств радиоэлектронной борьбы. Конкретное устройство источников СВЧ излучения различается в зависимости от поражающих целей и методов. Например, основу электромагнитных бомб могут составлять компактные генераторы с взрывным сжатием магнитного поля или излучатели с фокусировкой электромагнитного излучения в заранее зданном секторе, а СВЧ-излучатели, устанавливаемые на крупную технику, например, самолеты или танки, работают на основе лазерного кристалла.

Пусть говорят

Первые прототипы электромагнитного оружия появились в 1950-х годах в СССР и США, однако начать создание компактных и не сильно энергозатратных изделий удалось только в последние двадцать-тридцать лет. Фактически гонку начали США, России ничего другого, как ввязаться в нее, не оставалось.

Например, в 2001 году стало известно о работе над одним из первых образцов электромагнитного оружия массового поражения: американская система VMADS (Vehicle Mounted Active Denial System) позволяла нагревать кожу человека до болевого порога (примерно 45 градусов Цельсия), таким образом фактически дезориентируя противника. Однако в конечном итоге главной целью перспективного вооружения являются не люди, а машины. В 2012 году в США в рамках проекта CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) прошла испытания ракета с электромагнитной бомбой, а спустя год протестирована наземная система радиоэлектронного подавления беспилотников. Кроме этих направлений, в США интенсивно разрабатываются близкие электромагнитному оружию лазерные средства поражения и рельсотроны.

Аналогичные разработки ведутся в Китае, где недавно, кроме того, заявили о создании массива СКВИДов (SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, сверхпроводящий квантовый интерферометр), позволяющего обнаруживать подводные лодки с расстояния около шести километров, а не сотен метров, как традиционными методами. ВМС США в подобных целях экспериментировали с использованием одиночных датчиков СКВИД, а не их массивов, однако высокий уровень шума привел к тому, что от использования перспективной технологии отказались в пользу традиционных средств обнаружения, в частности гидролокации.

Россия

В распоряжении России уже имеются образцы электромагнитного оружия. Например, МДР «Листва» представляет собой бронеавтомобиль, оснащенный радаром (для поиска мин), СВЧ-излучателем (для обезвреживания электронной начинки боеприпаса) и металлоискателем. Изделие, в частности, предназначено для сопровождения по пути следования машин ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». «Листва» неоднократно проходила испытания, в России до 2020 года планируется принять на вооружение более 150 таких МДР.

Система имеет ограниченную эффективность, поскольку способна обезоруживать только дистанционно управляемые взрыватели (то есть с электронной начинкой), с другой стороны, всегда остается функция обнаружения взрывного устройства. Еще более сложные системы, в частности, «Афганит», устанавливаются на современные российские машины универсальной боевой платформы «Армата».

Всего за последние годы в России разработано больше десяти комплексов радиоэлектронной борьбы, в частности, «Алгурит», «Ртуть-БМ» и семейство «Красуха», а также созданы станции «Борисоглебск-2» и ««Москва-1»».

Российские военные уже начали получать аэродинамические цели со встроенной системой радиоэлектронной борьбы, которая способна имитировать групповой ракетный налет, тем самым дезориентируя системы ПВО противника. Такие изделия представляют собой ракету, вместо боевой части которой установлено специальное оборудование. Данные системы в течение трех лет получат Су-34 и Су-57.

«Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Он уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» проводился комплекс научных исследований, который позволил определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся также, в частности, США и Китаем.

Впереди планеты всей

Между тем, пока все же именно Россия занимает одну из ведущих позиций в мире, если не лидирующую, в области разработки электромагнитного оружия, специалисты практически единогласны в этом.

«Такие штатные боеприпасы у нас есть — например, такие генераторы есть в боевых частях зенитных ракет, также существуют выстрелы для ручных противотанковых гранатометов, оснащенные такими генераторами. По этому направлению мы находимся на передовых позициях в мире, аналогичных боеприпасов, насколько я знаю, пока на снабжении иностранных армий нет. В США и Китае такая техника сейчас находятся лишь на стадии испытаний», — отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

По мнению аналитика Самуэля Бендетта из CNA (Center for Naval Analyses), Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. Эксперт, выступая недавно в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США) перед правительственными чиновниками и представителями военно-промышленных кругов, особо отметил российский комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».

Андрей Борисов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США объяснили отсталость российского оружия
Названа главная защита Крымского моста
В США назвали самое мощное оружие России
В США заявили о гиперзвуковой революции
Военная разработка Китая напугала физиков
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:05 2 октября

Время и стекло

Почему все возненавидели новый iPhone
15:24 7 октября

На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей

03:43 5 октября

iPhone 7 Plus спас женщине жизнь во время бойни в Лас-Вегасе

18:48 6 октября

Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне

Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
07:02 3 октября

Раскрыто влияние секса на старение

23:20 7 октября

Умер лингвист Вячеслав Иванов

12:22 6 октября

В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

Наука и техника00:00 8 октября
Натаниэль Петерсон

На голову укушенный

Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
06:5228 сентября

Перевозбужденные посетители выставки электроники сломали умную секс-куклу

19:51 6 октября

У европейцев обнаружили признаки неандертальцев

07:01 6 октября

Названа польза отказа от секса

Россия
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечится от рака бывает недостаточно
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
В МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожаром в ТЦ «Синдика»
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Сгоревший рынок у МКАД и Ка-32 над ним сняли с высоты птичьего полета
МЧС объявило о локализации пожара в ТЦ «Синдика»
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз
Берлускони подарил Путину покрывало
Во Франции задержан водитель-россиянин за попытку откупиться от полицейских
На митинг за единство Испании в Барселоне вышли почти миллион человек
Все материалы
Бывший СССР
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву
Все материалы
Силовые структуры
Жесть как она есть
В день России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
В Дагестане проверят инцидент с мешавшим кортежу местного министра водителем
Все материалы
Наука и техника
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
Умер лингвист Вячеслав Иванов
Все материалы
Спорт
Константин СарсанияАгент мяча и решала
Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
Баскетболист НБА спас тонущую в реке женщину
Тони Фергюсон«Где ты прячешься, кусок дерьма?»
Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
«Ливерпуль» оценили в миллиард фунтов стерлингов
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко
Футболист «Реала» отпраздновал день рождения с полицейскими-карликами
Все материалы
Культура
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
Фанаты «Рика и Морти» устроили пикеты у McDonald's из-за сычуаньского соуса
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Вышел финальный трейлер «Лиги справедливости»
Все материалы
Интернет и СМИ
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Студентка устроила фотосъемки с желающими с ней секса прохожими
Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone
Москва допустила ограничение работы американских СМИ в России
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
В Финляндии нашли беременного мужчину
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы