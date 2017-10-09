Горящая плоть

В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил недавно советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Подобные заявления, зачастую содержащие крайне скудную информацию, выглядят чем-то из области фантастики, однако появляются все чаще, и не случайно. Над электромагнитным оружием интенсивно работают в США и Китае, где понимают, что перспективные технологии дистанционного воздействия радикально изменят тактику и стратегию ведения будущих войн. Способна ли современная Россия ответить на такие вызовы современности?

Между первой и второй

Использование электромагнитного оружия является частью элемента американской «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником. Если первые две «компенсационные стратегии» реализовывались во время холодной войны исключительно как ответ СССР, то третья направлена главным образом против Китая. Война будущего предполагает ограниченное участие человека, зато планируется активно использовать беспилотники. Управление данными изделиями осуществляется дистанционно, именно такие системы управления и должно выводить из строя электромагнитное оружие.

Говоря о нем, прежде всего имеется ввиду техника, основанная на мощном СВЧ излучении. Предполагается, что данные изделия подавляют, вплоть до полного выведения из строя, электронные компоненты изделий противника. В зависимости от решаемых задач СВЧ-излучатели могут доставляться на ракетах или беспилотниках, устанавливаться в бронемашины, самолеты или суда, а также быть стационарными. Действует электромагнитное оружия обычно до нескольких десятков километров, поражению подвергается техника во всем пространстве вокруг источника, либо цели, расположенные в относительно узком конусе.

В таком понимании электромагнитное оружие является дальнейшим развитием средств радиоэлектронной борьбы. Конкретное устройство источников СВЧ излучения различается в зависимости от поражающих целей и методов. Например, основу электромагнитных бомб могут составлять компактные генераторы с взрывным сжатием магнитного поля или излучатели с фокусировкой электромагнитного излучения в заранее зданном секторе, а СВЧ-излучатели, устанавливаемые на крупную технику, например, самолеты или танки, работают на основе лазерного кристалла.

Пусть говорят

Первые прототипы электромагнитного оружия появились в 1950-х годах в СССР и США, однако начать создание компактных и не сильно энергозатратных изделий удалось только в последние двадцать-тридцать лет. Фактически гонку начали США, России ничего другого, как ввязаться в нее, не оставалось.

Ракета проекта CHAMP Изображение: Boeing

Например, в 2001 году стало известно о работе над одним из первых образцов электромагнитного оружия массового поражения: американская система VMADS (Vehicle Mounted Active Denial System) позволяла нагревать кожу человека до болевого порога (примерно 45 градусов Цельсия), таким образом фактически дезориентируя противника. Однако в конечном итоге главной целью перспективного вооружения являются не люди, а машины. В 2012 году в США в рамках проекта CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) прошла испытания ракета с электромагнитной бомбой, а спустя год протестирована наземная система радиоэлектронного подавления беспилотников. Кроме этих направлений, в США интенсивно разрабатываются близкие электромагнитному оружию лазерные средства поражения и рельсотроны.

Аналогичные разработки ведутся в Китае, где недавно, кроме того, заявили о создании массива СКВИДов (SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, сверхпроводящий квантовый интерферометр), позволяющего обнаруживать подводные лодки с расстояния около шести километров, а не сотен метров, как традиционными методами. ВМС США в подобных целях экспериментировали с использованием одиночных датчиков СКВИД, а не их массивов, однако высокий уровень шума привел к тому, что от использования перспективной технологии отказались в пользу традиционных средств обнаружения, в частности гидролокации.

Россия

В распоряжении России уже имеются образцы электромагнитного оружия. Например, МДР «Листва» представляет собой бронеавтомобиль, оснащенный радаром (для поиска мин), СВЧ-излучателем (для обезвреживания электронной начинки боеприпаса) и металлоискателем. Изделие, в частности, предназначено для сопровождения по пути следования машин ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». «Листва» неоднократно проходила испытания, в России до 2020 года планируется принять на вооружение более 150 таких МДР.

Система имеет ограниченную эффективность, поскольку способна обезоруживать только дистанционно управляемые взрыватели (то есть с электронной начинкой), с другой стороны, всегда остается функция обнаружения взрывного устройства. Еще более сложные системы, в частности, «Афганит», устанавливаются на современные российские машины универсальной боевой платформы «Армата».

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Всего за последние годы в России разработано больше десяти комплексов радиоэлектронной борьбы, в частности, «Алгурит», «Ртуть-БМ» и семейство «Красуха», а также созданы станции «Борисоглебск-2» и ««Москва-1»».

Российские военные уже начали получать аэродинамические цели со встроенной системой радиоэлектронной борьбы, которая способна имитировать групповой ракетный налет, тем самым дезориентируя системы ПВО противника. Такие изделия представляют собой ракету, вместо боевой части которой установлено специальное оборудование. Данные системы в течение трех лет получат Су-34 и Су-57.

«Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Он уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» проводился комплекс научных исследований, который позволил определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся также, в частности, США и Китаем.

Впереди планеты всей

Между тем, пока все же именно Россия занимает одну из ведущих позиций в мире, если не лидирующую, в области разработки электромагнитного оружия, специалисты практически единогласны в этом.

«Такие штатные боеприпасы у нас есть — например, такие генераторы есть в боевых частях зенитных ракет, также существуют выстрелы для ручных противотанковых гранатометов, оснащенные такими генераторами. По этому направлению мы находимся на передовых позициях в мире, аналогичных боеприпасов, насколько я знаю, пока на снабжении иностранных армий нет. В США и Китае такая техника сейчас находятся лишь на стадии испытаний», — отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

По мнению аналитика Самуэля Бендетта из CNA (Center for Naval Analyses), Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. Эксперт, выступая недавно в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США) перед правительственными чиновниками и представителями военно-промышленных кругов, особо отметил российский комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».