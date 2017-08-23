Военная разработка Китая напугала физиков

Западные эксперты обеспокоены созданием в КНР технологии, позволяющей обнаруживать подводные лодки с расстояния в несколько километров, а не сотен метров. Об этом сообщает New Scientist.

Созданные в Китайской академии наук магнитометры на основе СКВИДов «могут иметь отношение к устройствам противолодочной войны», полагает Давид Каплин, специалист по магнитным датчикам из Имперского колледжа Лондона (Великобритания). Эксперт отмечает, что обычно о подобного рода технологиях не сообщается в открытой печати.

Журналист Стивен Чен из South China Morning Post заметил, что летом 2017 года из общедоступных источников началось постепенное удаление материалов, посвященных открытию китайских ученых.

Глава отделения материаловедения и инженерных наук Государственного объединения научных и прикладных исследований (Австралия) Кэти Фоули полагает, что КНР первым добьется успехов в применении СКВИДов для обнаружения подводных лодок.

Летом 2017 года специалисты из Шанхайского института микросистем и информационных технологий (Китай) заявили о создании массива СКВИДов, позволяющего обнаруживать подводные лодки с расстояния около шести километров. В перспективе это позволит полностью контролировать воды Южно-Китайского моря.

ВМС США в подобных целях экспериментировали с использованием одиночных датчиков СКВИД, а не их массивов, однако высокий уровень шума привел к тому, что от использования перспективной технологии отказались в пользу традиционных средств обнаружения, в частности гидролокации.

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Действие СКВИД (SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, сверхпроводящий квантовый интерферометр) основано на законах квантовой механики, впервые подобный датчик создан в 1960-х годах. Чувствительность данного интерферометра к магнитным полям в сотни раз выше, чем у несверхпроводящего магнитометра, и находится на пороге фонового значения магнитного поля. СКВИД использует интерференцию токов, протекающих через сверхпроводящее кольцо в переменном магнитном поле. Величина критического тока, возникающего при этом, связана со значением внешнего магнитного поля, для измерения которого и предназначен СКВИД.