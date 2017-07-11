Китай обнародовал планы по освоению Солнечной системы

Китай обнародовал планы по исследованию Солнечной системы в ближайшие 10-20 лет. Соответствующая презентация конструктора Ли Чуньлая была представлена на Конференции по глобальному исследованию космоса, состоявшейся в Пекине. На нее обратило внимание издание Space News.

В 2020 году Китай запланировал отправку ровера на Марс, после чего страна займется исследованием околоземных астероидов при помощи роботизированной миссии. Около 2030 года Поднебесная запланировала отправку с Марса на Землю образца грунта. После этого Китай намерен послать станцию к Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера и в Солнечной системе.

Все эти миссии, по словам Чуньлая, уже утверждены. Кроме того, в настоящее время проходит согласование еще одной программы — отправка зонда к Урану. Китай также подтвердил планы по развертыванию орбитальной станции у Земли и лунным миссиям.

Материалы по теме Дорого и сердито Украина распродает Китаю советские лунные технологии

Space News отмечает, что в 2017 году страна впервые проведет эксперимент на американском сегменте МКС. Партнером Пекинского университета (Китай) выступила компания NanoRacks, по заказу которой на станции отследят развитие аномалий ДНК, находящейся в условиях радиации и микрогравитации.

Ганимед имеет скрытый под слоем льда океан. Как считают астробиологи, такое строение океана на спутнике может способствовать созданию специальных условий для развития примитивных форм жизни в его недрах.