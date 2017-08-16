Китай создал новый ионный двигатель

Ученые из Харбинского политехнического университета (Китай) усовершенствовали конструкцию цилиндрического двигателя на эффекте Холла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Plasmas, кратко о нем сообщает Американский институт физики.

«Наиболее практичным способом изменения динамики нейтрального потока в канале разряда является изменение метода закачки газа или работа с геометрической морфологией канала разряда», — отметил соавтор Лицю Вэй.

При помощи программного обеспечения COMSOL специалисты выбрали конструкцию впускного сопла (угол раствора), обеспечивающую высокие плотность и однородность газа в канале разряда. Это позволило добиться большей тяги.

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Результаты моделирования ученых подтвердились на эксперименте. В частности, удельный импульс двигателя увеличился до 53,5 процента при напряжении разряда 100-200 вольт. В дальнейшем авторы планируют продолжить совершенствование агрегата и испытать его в космосе.

Цилиндрические двигатели на эффекте Холла отличают небольшие размеры, что позволяет их устанавливать на малые космические аппараты с целью обеспечения их маневрирования. От остальных ионных агрегатов двигатели на эффекте Холла выделяются большей тягой.