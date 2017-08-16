Наука и техника
 

Китай создал новый ионный двигатель

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые из Харбинского политехнического университета (Китай) усовершенствовали конструкцию цилиндрического двигателя на эффекте Холла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Plasmas, кратко о нем сообщает Американский институт физики.

«Наиболее практичным способом изменения динамики нейтрального потока в канале разряда является изменение метода закачки газа или работа с геометрической морфологией канала разряда», — отметил соавтор Лицю Вэй.

При помощи программного обеспечения COMSOL специалисты выбрали конструкцию впускного сопла (угол раствора), обеспечивающую высокие плотность и однородность газа в канале разряда. Это позволило добиться большей тяги.

Результаты моделирования ученых подтвердились на эксперименте. В частности, удельный импульс двигателя увеличился до 53,5 процента при напряжении разряда 100-200 вольт. В дальнейшем авторы планируют продолжить совершенствование агрегата и испытать его в космосе.

Цилиндрические двигатели на эффекте Холла отличают небольшие размеры, что позволяет их устанавливать на малые космические аппараты с целью обеспечения их маневрирования. От остальных ионных агрегатов двигатели на эффекте Холла выделяются большей тягой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подтверждена эффективность нарушающего законы физики двигателя
Россия испытала новый ионный ракетный двигатель
Airbus купит у России плазменные двигатели для спутников OneWeb
Последние новости
Госдеп прокомментировал сообщения о поставках двигателей в КНДР с Украины
Пытающаяся «вытанцевать» ребенка беременная женщина ошарашила пользователей сети
Китай создал новый ионный двигатель
Курьезный автогол принес ЦСКА победу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы
В Балашихе мужчина убил новую хозяйку квартиры при попытке его выселить
Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
16:1311 августа

Найден безопасный способ создания свиночеловека

17:5115 августа

Решена полувековая задача физики

16:2215 августа

Blizzard перевыпустила StarCraft

Наука и техника00:04 9 августа

Харе Гитлер!

Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
11:38 8 августа

Названы главные отличия женского мозга от мужского

14:3615 августа

Установлена причина популярности товаров по завышенным ценам

13:2515 августа

Смартфон пережил падение из самолета

Наука и техника00:1012 июля

«Товарищ Коба хороший работник»

Почему Сталин осторожничал в 1917 году
20:5619 июля

«Древнейший смайлик» нашли в Турции

12:0915 августа

Доказана смертельная опасность периодического курения

11:0215 августа

Найден новый способ борьбы с облысением

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Подростки под Самарой привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Девочке из Йошкар-Олы зажало руку в эскалаторе
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
Госдеп прокомментировал сообщения о поставках двигателей в КНДР с Украины
Упавшее в Нью-Йорке дерево придавило мать с тремя детьми
Жертвами ракетного обстрела одного из кварталов Алеппо стали четыре человека
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Депутат Рады открыл стрельбу по противникам застройки детского сада в Киеве
Полиция Украины запуталась в высланных ворах в законе Хусейне Слепом и Хасане
Ислямов пригрозил силой вернуть Крым в состав Украины
Ангела-хранителя с памятника участникам АТО срисовали с персонажа Diablo
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Прибыль российских банков подскочила в два раза
Украина увеличила закупки российских товаров на 40 процентов
«Югра» попросила привлечь Генпрокуратуру к спору с ЦБ
Зависимость рубля от нефти снизилась до исторических минимумов
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Алексей Голубович решил выйти из Банка Корпоративного Финансирования
Российский автопром на 20 процентов увеличил выпуск легковых машин
Авиакомпания Air Berlin начала процедуру банкротства
Суд зарегистрировал иск «Мегафона» к ФАС
«Роснефть» признали крупнейшим налогоплательщиком России
ФАС закрыла дело против Microsoft
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
В Балашихе мужчина убил новую хозяйку квартиры при попытке его выселить
Жители Еврейской автономной области заставили грибников собирать коноплю
Двух москвичек отправили на обязательные работы за кражу алкоголя с корпоратива
В Объединенной судостроительной корпорации рассказали о сложностях из-за санкций
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Китай создал новый ионный двигатель
Решена полувековая задача физики
Blizzard перевыпустила StarCraft
Установлена причина популярности товаров по завышенным ценам
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Курьезный автогол принес ЦСКА победу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Канадский бобслеист призвал отстранить россиян на несколько олимпийских циклов
Месси пытался удержать Неймара обещанием помочь завоевать «Золотой мяч»
Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США
Спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио и предложил бить Мэйуэзера носом
Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона по версии УЕФА
Все материалы
Культура
Малыш, ты меня волнуешь
Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов
«Он хотел, чтобы плохо было всем»
Почему в современной России полюбили Ивана Грозного и забыли Петра I
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
На Афоне «Матильду» сочли попыткой деканонизировать святого царя
В Голландии отказались от наказания актеров за съемку гей-порно в церкви
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
В МВД рассказали о наказании для обидчика журналиста НТВ
Пытающаяся «вытанцевать» ребенка беременная женщина ошарашила пользователей сети
Интимные фото Энн Хэтэуэй слили в сеть
Кизяков подтвердил разрыв сотрудничества с Первым каналом
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Кошка, Карл!
Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
Фаррелл Уильямс укоротил юбки теннисисткам
Moleskine приготовил желто-голубой сюрприз фанатам миньонов
Робби Уильямс разработал розовую одежду для всей семьи
Часы с 73 бриллиантами дополнили ремешком польского плетения
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
Иностранные туристы переломали кости после встречи с медведем на Камчатке
Швейцарский отель возмутил евреев требованием принимать душ
В «Винтерфелле» проведут посвященный «Игре престолов» фестиваль
Спуск китайских туристов по «тропе смерти» сняли на видео
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Toyota выпустила «дешевый» седан размером с Solaris
«Калашников» построил электрические мотоциклы для ГИБДД
Volkswagen снял на видео свой самый дешевый кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы