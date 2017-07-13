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Явление сверхдержавы

Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы

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Корабль Shenzhou-7 (5 октября 2008 года)
Корабль Shenzhou-7 (5 октября 2008 года)
Фото: Xinhua / AP

Китай обнародовал планы по исследованию Солнечной системы в ближайшие двадцать лет, которые, кроме миссий на Луну и Марс, включают полеты к околоземному астероиду и Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера. О космической программе Поднебесной рассказывает «Лента.ру».

В ноябре 2017 года страна планирует запуск миссии Chang’e-5. В ходе нее Китай собирается доставить на Землю до двух килограммов лунного грунта и образцов горных пород. Запускаемый с Земли аппарат будет состоять из четырех частей — орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. Ключевые моменты миссии — бурение поверхности Луны и забор механической рукой образцов, а также мягкая посадка и взлет. Китай образцы со спутника сначала направит к орбитальному аппарату и лишь затем — на Землю. СССР отправлял образцы иначе: напрямую с Луны на Землю.

Посадочная площадка для Chang’e-5 — пик Рюмкера в пределах Океана Бурь, относительно молодой вулканический участок — была названа в ходе Конференции по глобальному исследованию космоса, состоявшейся в начале июня 2017 года в Пекине. Китайские ученые надеются выяснить, как развивались эрозионные процессы в данном регионе и как они связаны с постепенным остыванием Луны.

Миссию планируют запустить на тяжелой ракете Long March 5, грузоподъемность которой уступает только американской Delta IV Heavy. Носитель запускался всего два раза, последний старт оказался неудачным. Велика вероятность того, что Поднебесная к осени решит проблемы с Long March 5, и миссия Chang’e-5 будет запущена в срок. В этом случае она может стать первой за последние 40 с лишним лет, в ходе которой со спутника на планету будут доставлены лунные образцы.

Миссии Chang’e-5 предшествовали четыре лунные программы. Первые две были орбитальными, в ходе третьей Поднебесная совершила мягкую посадку на спутник. В рамках экспериментальной Chang’e 5-T1 китайцы отработали ключевые технологии для пятой программы. Запуск миссии Chang’e 4, включающей посадочный аппарат и ровер, запланирован на 2018 год.

Тем не менее именно Chang’e-5 должна стать самой сложной лунной автоматической миссией Китая. Ее успешное завершение будет означать готовность Поднебесной к пилотируемому полету на спутник Земли. В ходе Конференции по глобальному исследованию космоса стало известно, что китайская миссия по доставке человека на Луну будет состоять из пилотируемого космического корабля, буксира и лунного посадочного устройства, запуск которых обеспечат два старта ракет-носителей.

Научный сотрудник Пол Спудис из Лунного и планетарного института в Хьюстоне (США) полагает, что лунная программа Китая в первую очередь преследует не научные, а стратегические задачи: КНР необходимо убедиться в возможности самостоятельно обеспечить присутствие в окололунном пространстве — так, как ранее это продемонстрировали США и СССР.

Эксперт полагает, что подготовиться к пилотируемой миссии на Луну Китай сможет в ближайшие пять лет, тогда как в самой Поднебесной точных сроков не называют. После этого планы Китая перестают быть четкими — в частности, страна не исключает сотрудничество с ЕС по строительству совместной окололунной станции; вероятно, участие в проекте могли бы принять Россия и США.

В намерения Китая входит окончательно закрепиться в околоземном пространстве. В период с 2019-го по 2022 годы страна планирует завершить строительство национальной орбитальной станции, которая будет состоять как минимум из трех модулей. Для доставки грузов к станции планируется использовать три типа грузовиков — с полностью герметичным отсеком, частично герметичным и открытого типа. Это позволит доставлять на орбиту различные грузы, в зависимости от требований к условиям их хранения и транспортировки. В КНР рассчитывают, что после 2022 года на национальной орбитальной станции будут постоянно находиться тайконавты, а до этого времени — лишь эпизодически.

Скорее всего, свою станцию Китай будет строить без партнеров. КНР предлагал России сотрудничество, но условия нашу страну не устраивают. «Мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение орбиты. Пока каких-то конкретных договоренностей и планов нет», — сообщил на «Ле-Бурже-2017» глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров (угол наклона МКС к плоскости экватора Земли — 51,6 градуса, как было у станции «Мир»; у китайской станции угол будет 43 градуса).

Закрепление на околоземной орбите предполагает не только создание национальной орбитальной станции и реализацию пилотируемой программы, но и расширение парка ракет, в том числе для коммерческих пусков. КНР решил построить собственный «Морской старт». В Китае также не исключают многоразовое использование первых ступеней ракет — для этого, в отличие от SpaceX, предлагается использовать консервативный метод спасения: при помощи парашютов.

В 2020 году Китай запланировал отправку на Марс миссии, включающей посадочную платформу и ровер. После этого страна планирует исследовать околоземный астероид (конкретное небесное тело еще не выбрано) при помощи роботизированной миссии. Около 2030 года Поднебесная надеется доставить с Марса на Землю образцы грунта — успех миссии зависит от создания КНР сверхтяжелой ракеты. Планы Китая не ограничиваются околоземным пространством, Луной, астероидами и Марсом: до 2030 года Китай намерен послать миссию к Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера и в Солнечной системе.

Ганимед имеет скрытый под поверхностным слоем льда океан. Как считают астробиологи, такое строение спутника может поддерживать условия для существования в его недрах примитивных форм жизни. Исследовать Ганимед легче, чем Европу — другой спутник Юпитера, также имеющий подповерхностный океан, прежде всего из-за относительно слабой радиации в его окрестностях. С другой стороны, именно этим Ганимед может быть интересен, поскольку он является одним из немногих небесных тел Солнечной системы, имеющим собственную, как Земля, а не наведенную магнитосферу. Миссии на Луну, Марс и к Ганимеду уже утверждены в КНР. Кроме того, в настоящее время проходит согласование еще одна программа: отправка зонда к Урану, которая, в случае одобрения, будет проведена в 2030 годах.

Не секрет, что большинство китайских космических технологий родом из СССР. Пилотируемая космонавтика фактически скопирована с советской: корабли Shenzhou похожи на «Союз», а скафандры тайконавтов — на русские «Соколы». Россия в 1990-х годах продала Китаю пакет советских космических технологий и обучала первых тайконавтов, в результате чего КНР создала более просторный по сравнению с «Союзом» корабль и сэкономила на исследованиях и испытаниях многие годы и миллиарды долларов.

В космической области Китай сотрудничает и с Украиной. В частности, западный сосед России принял участие в разработке двигателей для китайских ракет семейства Long March, силовые агрегаты которого основаны на производимом на «Южмаше» кислородно-керосиновым РД-120, устанавливаемом на вторую ступень «Зенитов». Об этом свидетельствуют данные WikiLeaks, официальный Киев информацию не подтверждает. Украинские КБ «Южное» и «Южмаш» не подтверждают и сотрудничество с КНР по лунной программе — впрочем, в ближайшее время официального подтверждения партнерства, если оно действительно имеет место, как и в случае с РД-120, ждать не стоит.

Сотрудничество США и Китая в космической отрасли приостановлено, поскольку первая обвиняет вторую в шпионаже. Формально Китай не имеет права участвовать в программе МКС. Тем не менее, как отмечает издание Space News, в 2017 году КНР впервые проведет эксперимент на американском сегменте МКС. Партнером Пекинского университета (Китай) выступила компания NanoRacks, по заказу которой на станции отследят развитие аномалий ДНК, находящейся в условиях радиации и микрогравитации. Американские и китайские ученые и бизнесмены давно готовы к сотрудничеству в космической сфере, мешают только политические факторы.

Выполнит ли Поднебесная заявленную космическую программу в срок? Вспомним 2011 год: тогда КНР обещала, что в 2013 году Марс будет исследовать орбитальная станция, в 2020 году будет развернута национальная навигационная система BeiDou, а в 2013 году запущена миссия Chang'e-3. Сегодня можно утверждать, что два из трех обещаний выполнены, к тому же успешно реализуется пилотируемая программа.

Неудачи марсианской программы и успех пилотируемых проектов можно объяснить эффектом низкого старта и активным копированием советских технологий. Марсианская программа СССР была неудачной, поэтому при исследовании Красной планеты КНР придется полагаться только на себя. В полной мере КНР не сможет воспользоваться и советским опытом по лунной программе: наших космонавтов на спутнике Земли не было. Если тайконавт окажется на Луне в ближайшие 10-15 лет, можно считать, что на планете появилась вторая космическая сверхдержава.

Андрей Борисов

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