В США показали мобильную лазерную пушку

Видео: popularmechanics.com

Американский производитель вооружения Raytheon создал универсальную лазерную систему HELWS-MRZR (High Energy Laser Weapon System Multi-spectral Targeting System). Компания продемонстрировала действие системы, которая дистанционно уничтожила беспилотный летательный аппарат, сообщает Popular Mechanics.

На видео показано, как лазер прожег кронштейн, на котором держался один из четырех роторов дрона, в результате чего беспилотник упал на землю.

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Мобильный комплекс, представленный Raytheon, состоит из квадроцикла Polaris MRZR ATV, на который установлены лазерная пушка HELWS-MRZR, оборудование для наблюдений и электрический источник, позволяющий запускать лазерную пушку до 30 раз.

Для уничтожения движущейся цели Polaris MRZR ATV должен быть остановлен. Инженеры планируют наладить работу мобильного комплекса при его перемещении.

Американские военные планируют приступить к тестам с HELWS-MRZR в декабре этого года.