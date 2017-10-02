ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников

В ВМС США сформирована первая эскадра подводных беспилотников UUVRON (Unmanned Undersea Vehicle Squadron) 1, сообщает Discover.

В задачи новой эскадры входит поддержка надводных военных кораблей и подводных лодок, в частности, разведка, охрана, минирование и разминирование, а также отработка новых технологий.

Ранее группа подводных беспилотников была частью эскадры подводных лодок DEVRON (Submarine Development Squadron) 5, приписанной к базе подводных лодок ВМС США «Китсеп» (штат Вашингтон).

В рамках DEVRON 5 группа подводных беспилотников существовала в течение года. Американские военные полагают, что боеспособные соединения подводных беспилотников будут созданы к 2020 году.

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Всего в рамках «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником, в разработку подводных беспилотников Пентагон запланировал вложить 600 миллионов долларов.

15 декабря 2016 года ВМС Народно-освободительной армии КНР захватили американский подводный беспилотник. Запущенный со вспомогательного судна USNS Bowditch аппарат выполнял задачи в Южно-Китайском море недалеко от бухты Субик филиппинского острова Лусон.

США потребовали от Китая немедленно вернуть подводный аппарат, что было сделано 20 декабря 2016 года.