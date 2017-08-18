В США заявили о начале расследования против Китая

Вашингтон начал расследование в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, сообщает Reuters.

«После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными органами, я определил, что эти важные вопросы заслуживают тщательного расследования», — сообщил Лайтхайзер.

Расследование определит, являются ли действия Пекина в отношении интеллектуальной собственности и передачи технологий дискриминационными и ограничивающими американскую торговлю.

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В понедельник президент США Дональд Трамп поручил Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Американский лидер также заявил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли. В Пекине заявили, что не оставят без ответа американские ограничения.

Информация о возможном расследовании США в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий появилась 11 августа. Указывалось, что Трамп использует статью 301 Закона о торговле от 1974 года, позволяющую США вводить в одностороннем порядке барьеры на пути экспортных товаров в страну. Отмечалось, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, допускается, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров в США будут повышены.

