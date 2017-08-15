Трамп поручил проверить КНР на предмет нарушений интеллектуальной собственности

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли.

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Информация о возможном расследовании США в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий появилась 11 августа. Указывалось, что Трамп использует статью 301 Закона о торговле от 1974 года, позволяющую США вводить в одностороннем порядке барьеры на пути экспортных товаров в страну. Отмечалось, что начало расследования не повлечет за собой немедленного применения санкционных ограничений в отношении Пекина. Тем не менее, допускается, что в будущем пошлины на ввоз китайских товаров в США будут повышены.

31 июля Politico сообщил о начале разработок советниками Трампа ограничительных мер в отношении Китая. Меры могут коснуться сферы торговли. Сам хозяин Белого дома склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР.

29 июля Дональд Трамп написал в своем Twitter, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. «Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры», — отметил он. По словам американского лидера, КНР «может с легкостью решить проблему» Северной Кореи.