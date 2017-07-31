Politico сообщил о разработке администрацией Трампа санкций против Китая

Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают ограничительные меры в отношении Китая. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По его данным, окончательный вариант проекта санкций против Пекина можно ожидать уже на этой неделе. В частности, меры могут коснуться сферы торговли. Отмечается, что сам хозяин Белого дома склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР. При этом, как сообщает Politico, санкции только этим аспектом не ограничатся.

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29 июля Дональд Трамп написал своем Twitter, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. «Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры», — отметил он.

По словам американского лидера, КНР «может с легкостью решить проблему» Северной Кореи.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. США проигнорировали это предложение, 8 июля Трамп пообещал «так или иначе» решить ситуацию с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

20 июня в Госдепе сообщили, что США оставляют за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые, предположительно, оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.