Politico сообщил о разработке администрацией Трампа санкций против Китая

Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают ограничительные меры в отношении Китая. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
По его данным, окончательный вариант проекта санкций против Пекина можно ожидать уже на этой неделе. В частности, меры могут коснуться сферы торговли. Отмечается, что сам хозяин Белого дома склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР. При этом, как сообщает Politico, санкции только этим аспектом не ограничатся.
29 июля Дональд Трамп написал своем Twitter, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. «Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры», — отметил он.
По словам американского лидера, КНР «может с легкостью решить проблему» Северной Кореи.
29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».
4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. США проигнорировали это предложение, 8 июля Трамп пообещал «так или иначе» решить ситуацию с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.
20 июня в Госдепе сообщили, что США оставляют за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые, предположительно, оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.