Китай выступил против нового закона США о санкциях

Китай выступает против принятого в США закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, который имеется в распоряжении ТАСС.

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«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций», — подчеркивается в документе.

Пекин «выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога».

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней — ранее этот срок составлял 90 дней. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.