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«Трамп — заложник этого закона»

Кому на самом деле достанется из-за новых антироссийских санкций

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Gary Cameron / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, ужесточающий антироссийские санкции. Тот же документ, однако, ограничивает и полномочия самого американского лидера. Против новых санкций активно выступал Евросоюз, экономика которого может из-за них сильно пострадать. Решится ли Европа на конфронтацию с США, как Москве выходить из санкционной трясины и почему президент-миллиардер не воспользовался правом вето, «Лента.ру» спросила у российских парламентариев.

В Кремле поведение Вашингтона назвали «политической шизофренией» и, не дожидаясь резолюции Трампа, ввели контрмеры. Так, с 1 августа сотрудники американского посольства не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве, а число сотрудников американских дипмиссий в России будет сокращено до 455 человек.

«Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный — что очень важно — шаг по ухудшению российско-американских отношений», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя обмен ограничениями. Он также признал, что в скором времени ситуация вряд ли изменится к лучшему.

Новый пакет санкций США, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки на срок более 14 дней (ранее он составлял 90 дней). Кроме того, документ ограничивает срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

С тем, что Белый дом перегнул палку, на этот раз согласились многие европейские политики. 28 июля глава экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтнер призвал Европу «не плясать под американскую дудку» и перестать поддерживать санкционную политику США. Обеспокоенность судьбой европейских компаний выражала и Германия, одна из ведущих стран ЕС.

Но решатся ли европейцы открыто высказать США свое неодобрение и к каким изменениям это может привести?

Пошумят и успокоятся

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Наш ответ на действия Вашингтона не симметричный, а асимметричный. Мы выслали в несколько раз больше дипломатов, чем американцы. Этого достаточно. Наш президент принимает очень взвешенные, выверенные решения, которые оказываются для американцев и европейцев очень болезненными.

Трамп был нежелательным кандидатом от республиканской партии. Он оказался нежелательным президентом для верхушки американского сообщества, так называемых неоконов — новых консерваторов, и они ведут организованную войну против него, используя российский фактор. Эти санкции направлены против России, но в значительной степени они направлены против самого Трампа. Они связывают ему руки, фактически ограничивают полномочия президента. Эти действия дестабилизируют ситуацию в Америке.

Мы были готовы к подобным шагам Соединенных Штатов, но эти санкции очень болезненны для Европы. Европейцы вынуждены вести свою экономическую политику, ориентируясь на Америку. При этом мне кажется, что Европа пошумит, но проглотит это. Сложилась структура в международном сообществе, которая попахивает диктатурой США. Она распространяется на европейские страны, которые любят говорить о демократии, но при этом несвободны в выборе своей внешней и внутренней политики. Европейцы обычно подчиняются этой диктатуре, а в тех странах, которые не подчиняются, устраивают различные конфликты, перевороты. Американской диктатуре по-серьезному противятся только Россия, Китай, Иран, ряд азиатских стран и Куба».

В раздоре с половиной мира

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам:

«На этот раз санкции были ничем не спровоцированы. На ровном месте нас "наказывают", хотя абсолютно не за что. Это говорит о том, что американцы заинтересованы в ухудшении отношений с нами, там всю страну охватила эпидемия русофобии. Но таким образом они могут поссориться с половиной мира. Завтра и Евросоюз окажется под санкциями, если будет с нами сотрудничать.

Но нам надо спокойно выдохнуть — ничего не произошло. Будут проблемы какие-то — мы их умеем преодолевать. Наш народ тем и силен, что лучше работает, когда есть проблемы, чем когда их нет.

У Европы в данной ситуации два выхода, и оба плохие. Первый вариант — согласиться с американскими санкциями и отказаться от сотрудничества с нами. Это очень плохо для них. Второй вариант тоже неприятный, но хотя бы оставляет им пространство для маневров: не соглашаться, вступить в определенную конфронтацию с США.

В Германии скоро выборы. И с чем придет [канцлер ФРГ Ангела] Меркель к избирателям? Что теперь страна не сотрудничает с Россией? Ей будет очень трудно объяснить немецким избирателям, почему они должны кормить американских граждан. Ради какой-то непонятной дружбы они должны в ущерб себе покупать дорогой американский газ. Это противоречит логике. В Австрии начнутся проблемы, в Италии и в других странах. Мы же под санкциями будем развиваться еще быстрее, потому что поймем, что надо быстрее поворачиваться, быстрее надо реформировать экономику.

Команда Трампа — заложник этого закона, потому что он был принят в Конгрессе подавляющим большинством голосов. Нынешняя администрация пытается подстроиться под закон, якобы это общее решение. Но это решение Конгресса, где царствует открытая русофобия. Это пожилые сенаторы, которые никак не могут отказаться от мысли, что Америка превыше всего. Администрация Трампа вынуждена играть по правилам, которые ей навязал Конгресс».

В дело вступают коммерсанты

Алексей Чепа, зампред комитета Госдумы по международным делам:

«Для европейцев это не неожиданность. Когда сенат впервые стал рассматривать этот вопрос, европейцы осознавали, какие проблемы вызовут у них эти санкции. По мнению многих политологов, они уже приложили усилия, чтобы смягчить эти санкции. Мы давно не слышали никаких резких заявлений европейских лидеров, сейчас их тоже не последует. Но будут определенные действия со стороны коммерсантов.

Эти санкции навязаны некими коммерческими группами, в первую очередь — нефтегазовыми монополиями в США. Есть производители сжиженного газа, которые крайне заинтересованы в новых рынках сбыта, и эти рынки для американцев — в основном в Европе. Они все хотят сделать для того, чтобы эти рынки захватить.

Обама был марионеткой, так же и Трамп не является таким лидером, каким в нашей стране является Владимир Путин. Трампом тоже манипулируют, и он прекрасно это понимает. Он тасует сейчас свою команду, но мы не видим последовательной линии Белого дома. С одной стороны, есть в Конгрессе оружейное лобби, которое свои интересы будет отстаивать, и есть лобби энергетического сектора. Это было и есть, потому что государство США не влияет никак на своих нефтяных монополистов».

Подготовила Ксения Абрамова

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