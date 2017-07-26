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На дне

Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Во вторник, 25 июля, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством — 419 против трех — проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь очередь за сенатом и президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне не скрывают, что закон направлен в том числе против строительства газопровода «Северный поток-2». Как могут развиваться события вокруг этого проекта — разбиралась «Лента.ру».

Новое — не забытое старое

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России. Белый дом изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательный законодательный пакет на столе у президента», — с таким заявлением выступила новоиспеченный пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, президент США в целом поддерживает санкции, но ждет окончательной версии закона от Конгресса. При этом содержание документа, за который практически единогласно проголосовали конгрессмены, не является секретом. Законопроект, в частности, предусматривает сокращение сроков кредитования российских банков с 90 до 14 дней.

Кроме того, предусматривается ограничения сроков финансирования российских компаний нефтегазового сектора — не более 30 дней. Это ставит под удар реализацию российско-европейских энергопроектов.

Впрочем, разработчики санкций своих целей не скрывают. В документе оговаривается предоставление помощи по реформированию энергетического сектора Украины, уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов и продолжение противодействия реализации проекта газопровода «Северный поток-2».

При этом санкции против России превращаются в долгоиграющий инструмент. Это уже не чрезвычайные меры, а полноценный закон, который будет применяться согласно экономическим интересам США. Именно так и работала поправка Джексона-Вэника, которая больше 20 лет после развала СССР давала возможность Вашингтону сохранять ограничения в торгово-экономическом сотрудничестве с новой Россией.

Фиксация потерь

Действия Вашингтона вызвали негативную реакцию не только в Москве, но и в Брюсселе, отдающем себе отчет в том, что от санкций могут пострадать европейские компании. Еврокомиссия (ЕК) подготовила перечень из восьми проектов в сфере энергетики, которые будут поставлены под удар.

По данным издания Euractiv, близкого к ЕК, список включает в себя: Baltic LNG (Shell и «Газпром»), «Голубой поток» (Eni и «Газпром»), нефтепровод «Каспийский трубопроводный консорциум» (Shell, Eni и «Роснефть»), «Северный поток-1» (европейские компании и «Газпром»), «Северный поток-2» (европейские компании и «Газпром»), расширение «Сахалина-2» (Shell и «Газпром»), освоение месторождения «Шах-Дениз» и «Южно-Кавказский трубопровод» (ВР и «ЛУКойл») и месторождения Zhor Field (BP, Eni и «Роснефть»).

После принятия закона власти США получат право наказать любую компанию, которая участвует в совместных с Россией проектах. Фактически, это означает, что европейские компании попадают в зону риска из-за своей работы над трубопроводными проектами, констатирует Euractiv.

«Это было бы жестоко», — цитирует издание официального представителя ЕС.

Брюссель, Берлин, Рим и Вена пытались противодействовать американскому законопроекту. Противостояние дошло до того, что прозвучали заявления о готовности ЕС ввести ответные санкции против американских компаний.

Euractiv пишет, что еврокомиссарам удалось смягчить некоторые новеллы законопроекта. Якобы первоначальный вариант санкций «был намного хуже». Так или иначе, в случае введения США санкций «мячик» окажется на стороне ЕК, которой придется сформировать окончательную позицию по этому вопросу.

Гадание на кофейной гуще

«Никто не знает, как будут развиваться события», — признался «Ленте.ру» аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. По его словам, эта ситуация покажет, насколько ЕС независим в принятии решений. Проекты, реализуемые с участием российских компаний, объективно способствуют повышению энергобезопасности Европы, обеспечивают конкурентные преимущества предприятиям Германии, Италии, Франции и других стран ЕС, отметил Нестеров.

Эксперт напомнил о главной выгоде, которые немецкие партнеры получат в случае строительства «Северного потока-2» — цены на трубопроводный газ существенно ниже, чем на СПГ.

«Недавно казалось, что этот проект будет успешно реализован, но теперь давление со стороны США возрастает», — констатировал Нестеров. Действия американской стороны он назвал «грубым продвижением интересов собственных компаний», экспортирующих СПГ. Цель очевидна — серьезно потеснить на рынках ЕС российский «Газпром». Однако не факт, что победу в «газовой войне» одержат США, если вспомнить о высокой стоимости СПГ.

Со своей стороны партнер RusEnergy Михаил Крутихин напомнил, что до окончательно принятия санкций, возможно, есть несколько месяцев. Ведь Трамп может не спешить подписывать закон. При этом собеседнику «Ленты.ру» очевидно, что иностранцы, помня об угрозе попасть под санкции США, будут насторожено относиться к участию в этом проекте.

От строительства газопровода могут отказаться. Такой вариант эксперт не исключает, называя это благом для России: «Газпром» не потратит миллиарды на этот маршрут, а будет налаживать транзит через Украину. «В ЕС этой схемой поставок газа довольны», — отметил Крутихин.

О том, что для поставок газа в ЕС после 2019 года — срока окончания действия старого контракта с Киевом — «Газпром» сможет использовать украинскую газотранспортную систему, «Ленте.ру» заявил и Нестеров.

По его мнению, ежегодные объемы прокачки топлива могут составить 15-20 миллиардов кубометров. Чрезмерные аппетиты украинских партнеров, касающиеся повышения цен на транзит, способен умерить Брюссель, уверен аналитик.

Эффект домино

«Россия строит трубопровод не в одиночку: в проекте задействовано множество компаний, которые в рамках партнерства суммарно потратили на работу порядка 2 миллиардов долларов. При общей стоимости проекта 10 миллиардов долларов», — напомнила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, санкции США хоть направлены против России, но европейские участники проекта пострадают «за компанию». С высокой вероятностью они поднимут шум по этому поводу.

Изначально было понятно, что «Северный поток-2» не даст покоя Вашингтону, отметила Бодрова. Именно поэтому для укладки труб и привлекли швейцарскую компанию Allseas.

«Считается, что швейцарцы будут стараться соблюсти нейтралитет в сложившейся ситуации, а значит, исполнят свои обязательства в рамках проекта. Чем ближе проект к завершению, тем больше шансов на его скорейший последующий запуск», — полагает Бодрова.

Но не исключено, что события будут развиваться по другому сценарию: не желая попасть в «санкционный список» США, европейские партнеры «Газпрома» могут начать по одному выходить из проекта. И тогда работа встанет, потому что привлечь схожие мощности, которые есть у Allseas, крайне проблематично, считает Бодрова.

Если второй нитки «Северного потока» не будет, «Газпром» рано или поздно окажется в положении осады и сильнейшего внешнего давления, уверена она. С учетом складывающейся новой реальности российская компания пока взяла паузу на анализ ситуации, отметила Бодрова.

В жанре вестерна

«В принципе, законы США действуют только на территории США, но экстерриториальность данного закона достигается через наложение ограничений на компании», — говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Он не исключает, что компаниям, участвующим в «Северном потоке-2» предложат сделать выбор: рынок США или проект для России. И с точки зрения емкости рынков, и с точки зрения репутационных рисков, решение европейцев предугадать несложно, убежден Ицаков.

Промышленное лобби ЕС наверняка попытается продолжить борьбу, отстаивая свои бизнес-интересы, сказал эксперт. «Но делать они это будут руками европейских политиков, которые практически не имеют субъектности в современном мире, и дальше выражения ЕК серьезной озабоченности дело не пойдет», — уверен Ицаков.

В конечном счете, «Газпрому» придется решать: либо отказаться от строительства, либо вести стройку за свой счет, предположил эксперт. Сегодня, кроме лоббирования своих интересов неформальным образом у порогов кабинетов европейских и американских чиновников, Россия, к сожалению, ничего предпринять не может. В данной ситуации отказ от строительства «Северного потока-2» может оказаться и не таким уж плохим решением», — резюмировал Ицаков.

Игорь Наумов

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