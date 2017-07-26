Орешкин счел антироссийские санкции США опасными для Трампа и ЕС

Возможное расширение антироссийских санкций США больше ударит по президенту Дональду Трампу и по интересам европейского бизнеса, чем по России. Об этом в среду, 26 июля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.
«Если посмотреть на эти санкции, то здесь, скорее, они сильнее повлияют на президента США, потому что значительно ограничивают полномочия президента в рамках того законопроекта, который сейчас будет рассматриваться в сенате», — приводит агентство его слова.
Чиновник также заметил, что сейчас идет сильное давление со стороны США на европейские компании. «Идет прямой удар по бизнес-интересам европейских компаний, причем даже зачастую внутри самой Европы, по вопросам энергетической безопасности Европы», — пояснил Орешкин.
25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.
14 июня Конгресс США раскрыл детали законопроекта. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас срок — 90 дней). Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен лимит в 30 дней.
Инициатива Соединенных Штатов вызвала недовольство Евросоюза.