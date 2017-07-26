Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против России

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством во вторник, 25 июля, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Это решение активно поддержали как однопартийцы президента США Дональда Трампа по Республиканской партии, так и демократы.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а затем на подпись президенту.

Руководство Сената не сообщило, когда они могут рассмотреть законопроект. Белый дом заявил, что президент еще не решил, подпишет ли он этот документ.

14 июня Конгресс США раскрыл детали законопроекта. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Инициатива Соединенных Штатов вызвала недовольство Евросоюза.