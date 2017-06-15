Германия и Австрия обеспокоились новыми санкциями США против России

Германия и Австрия обеспокоились судьбой европейских компаний из-за анонсированных США санкций против России. Об этом сообщается в совместном заявлении МИД двух стран, его содержание передает ABC News.

В документе отмечается, что США и ЕС вместе отвечали на действия России во время конфликта на Украине. Тем не менее новые ограничения создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в энергоснабжении континента.

Озабоченность Берлина и Вены вызвано положением, согласно которому под санкции могут попасть и компании из ЕС. Ограничительные меры коснутся тех организаций, которые собираются инвестировать в прокладку экспортных российских трубопроводов, а также оказывать при их строительстве услуги, информационную поддержку и предоставлять технологии.

14 июня Конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.