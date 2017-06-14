Кремль предостерег Вашингтон от очередного санкционного пике

Намерение Конгресса США расширить перечень ограничений в отношении России может обернуться новой волной взаимных санкций, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 14 июня. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — сказал официальный представитель Кремля.

Вместе с тем он подчеркнул, что давать оценку рано: пока заявления американских сенаторов не привели к реальным действиям. «Там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь», — отметил Песков.

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О том, что члены сената Конгресса США намерены расширить пакет антироссийских санкций, стало известно 12 июня. Отмечалось, что парламентарии также хотят лишить Белый дом права отменять уже действующие санкции. В Кремле заявили, что относятся к этому негативно.

Американские сенаторы рассмотрят ужесточающий санкции законопроект в четверг, 15 июня. Если он будет принят, американским компаниям и частным лицам запретят кредитовать российские банки дольше, чем на две недели. Кроме того, предполагается сократить срок кредитования российских энергетиков.