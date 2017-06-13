Конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В случае утверждения законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней.

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Также предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Сенаторы проголосуют за данный законопроект в четверг. Затем он должен получить одобрение палаты представителей Конгресса, после чего документ направится на подписание в Белый дом.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате об ухудшении российско-американских отношений. Отвечая на вопрос по поводу законопроекта о санкциях, Тиллерсон заявил, что «у нас большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться. Наша цель — стабилизировать диалог».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции будут расширены, чтобы «наказать русских за вмешательство в политические процессы как в США, так и по всему миру». 13 июня агентство Associated Press выяснило, что новые антироссийские санкции будут введены «в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в выборы (президентские выборы в США в 2016 году — прим. «Ленты.ру») и продолжающуюся агрессию в Сирии».

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа. Москва регулярно отвергает причастность к кибернападениям.