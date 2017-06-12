Сенатор Грэм рассказал о планах Конгресса США «наказать руссских»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о планах Конгресса принять очередной законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом он заявил на телеканале CBS News.

По его словам, документ рассмотрят на Капитолийском холме уже на этой неделе. В нем говорится о «наказании русских за вмешательство в политические процессы как в США, так и по всему миру».

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«Есть непреодолимое доказательство того, что Россия пытается разрушить демократию здесь и за рубежом», — заявил Грэм, добавив, что если президент Трамп откажется подписать эту бумагу, он «предаст демократию. Мы не станем восстанавливать отношения с Россией, прежде чем не накажем ее за попытки разрушения демократии. А это начинается с помощью новых санкций», — высказался политик.

При этом сенатор заявил, что не видит никаких доказательств, утверждающих о связях Трампа с Москвой в период предвыборной кампании 2016 года. «Он не может тайно договориться со своим правительством. Почему вы думаете, что он сговаривается с русскими?», — задался вопросом Грэм.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

9 мая Линдси Грэм заявил о необходимости расследовать деловые отношения американского лидера с Москвой. В тот же день Трамп в очередной раз опроверг наличие якобы имеющихся у него связей с Россией,а официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент не возражает против этого расследования.

Москва последовательно отвергает причастность к кибернападениям. Президент России Владимир Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США, которая ведется на основе разжигания русофобских настроений, вызывает обеспокоенность. «Люди, которые генерируют подобную чушь, либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди», — высказал мнение российский лидер.