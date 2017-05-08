Бывшая глава Минюста США отказалась подтвердить «сговор» Трампа с Россией

Бывшая исполняющая обязанности министра юстиции и генпрокурора США Салли Йейтс на слушаниях в Сенате 8 мая отказалась подтвердить якобы имевшие место связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, сообщает в понедельник РИА Новости.

Сенатор Линдси Грэм спросил Йейтс, был ли «сговор» между Трампом и Россией. Йейтс заявила, что не может ответить, поскольку это потребует раскрытия секретной информации.

«Но это не означает, что мой ответ утвердительный», — цитирует ее ТАСС. Агентство отмечает, что от Йейтс многие представители Демократической партии США и близкие к ней СМИ ожидали новой информации о том, «кто и что знал» о контактах с Россией окружения Трампа.

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Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях заявил, что ему ничего не известно о каких-либо подтверждениях сговора между окружением Трампа и представителями России. В то же время Клэппер отметил, что сохраняет свою уверенность в том, что Россия влияла и продолжит влиять на выборы в США и в других странах.

Слушания в Сенате посвящены расследованию предполагаемого вмешательства в выборы президента в 2016 году. США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

Из-за данных обвинений в конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против ФСБ, ГУ Генштаба ВС и ряда российских организаций.

Москва последовательно отвергает причастность к кибернападениям.

