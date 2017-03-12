Демократы допустили отказ от участия в расследовании влияния России на выборы

Ряд демократов из числа членов спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США готов отказаться от участия в расследовании «влияния» России на президентские выборы, если сочтет его недостаточно тщательным и слишком предвзятым. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Демократы, по данным издания, намерены добиваться вызова на слушания свидетелей и предоставления необходимых документов, включая налоговые декларации президента США Дональда Трампа. При этом республиканцы, как утверждает NYT, препятствуют независимому расследованию того, что «сотрудники разведки считают беспрецедентным вторжением иностранной державы в американские выборы».

«Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является попыткой серьезного расследования, потому что это действительно серьезно», — заявила конгрессмен Джеки Шпейер, заметив, что без «законного, всестороннего и глубокого расследования» это теряет всякий смысл.

«Большинство из нас сочтет невозможным участие в каком-либо сокрытии или обелении, поэтому, если потребуется, мы откажемся [от расследования]», — подчеркнул член палаты представителей Джим Хаймс.

Лидер демократов в комитете по разведке Адам Шифф назвал неочевидной возможность проведения достоверного расследования, итоги которого удовлетворили бы как Демократическую, так и Республиканскую партии. Первым серьезным испытанием, по его словам, станут слушания в комитете, назначенные на 20 марта. В настоящее время среди выступающих значатся глава ФБР Джеймс Коми и бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

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