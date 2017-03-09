Расследующий связи Трампа с Москвой сенатор задался целью «познать Россию»

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер, расследующий связи кампании президента США Дональда Трампа с Москвой, решил научиться «думать как русский». Об этом сообщает The New York Times.

Демократ, представляющий штат Вирджиния и занимающий пост заместителя комитета по разведке Сената, решил изучить Россию с помощью литературы — сейчас, как утверждает издание, он читает книгу, посвященную династии Романовых, изучает российскую теорию военного дела и журит подчиненных за недостаточное знание творчества Льва Толстого и Владимира Набокова.

Особенно Уорнера привлекает «доктрина Герасимова» — сформулированная российским генералом, начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым теория, что в современном мире граница между войной и миром размылась, и в нынешних конфликтах все большую роль играют тайные операции. «Мне надо правильно понять эту Россию!» — рассказал сенатор изданию.

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Уорнер считает, что его работа сейчас — пожалуй, самое важное дело из всех, которыми ему довелось заниматься на выборной должности.

В фервале в The New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки. Об этом, по словам авторов, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.

По информации источников издания, в беседах принимали участие не только официальные лица штаба Трампа, но и другие сподвижники республиканца. С российской стороны в переговорах участвовали представители руководства страны, не принадлежащие к спецслужбам. Имена участников консультаций и их содержание не уточнялись.

Демократы выступают за создание специального сенатского комитета по расследованию этих обвинений, или за назначение спецпрокурора для рассмотрения обстоятельств дела. Республиканцы эти инициативы блокируют, и демократам приходится работать самостоятельно.