Трамп исключил любую связь с российскими спецслужбами

Президент США Дональд Трамп исключил любые свои контакты с представителями российских спецслужб. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Связь с русскими — это нонсенс, который является попыткой прикрыть кучу ошибок, совершенных командой Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании», — написал Трамп.

Таким образом американский лидер прокомментировал статью в The New York Times, в которой утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки. Об этом, по словам авторов, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.

По информации издания, в беседах участвовали не только официальные лица штаба Трампа, но и другие сподвижники республиканца. С российской стороны в переговорах участвовали представители руководства страны, не принадлежащие к спецслужбам. Имена участников диалогов и их содержание не уточнялись.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что не комментируют бездоказательные измышления в СМИ.