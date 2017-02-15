Мир
 

СМИ узнали о роли соратников Обамы в дискредитации Флинна

Перейти в «Мою Ленту»
Майкл Флинн
Майкл Флинн

Отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна стала результатом многомесячной кампании сотрудников администрации предыдущего главы государства — Барака Обамы. Об этом пишет издание Wasington Free Beacon со ссылкой на источники как в Белом доме, так и за его пределами.

Суть кампании сводилась, в частности, к размещению в СМИ материалов, дискредитирующих Флинна. По свидетельству собеседников издания, еще за несколько месяцев до инаугурации Трампа соратники Обамы приступили к планированию процесса создания трудностей на пути команды республиканца, отвечающей за вопросы национальной безопасности.

Усилия сотрудников бывшей администрации были направлены на то, чтобы затруднить реализацию нынешним президентом Дональдом Трампом новых принципов во внешней политике. В частности, они были заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном, тогда как Флинн считался ее противником.

Как рассказал один из источников, администрация Обамы знала, что Флинн собирается обнародовать секретные документы, касающиеся иранской сделки. Соответствующие детали были намеренно скрыты Белым домом в свое время, чтобы не возникло препятствий к заключению соглашения с Тегераном. Таким образом, недоброжелатели Флинна избавились от него до того, как он успел бы обо всем этом рассказать.

«То, что произошло прошлой ночью, не было результатом ряда случайных событий. Президент потерял ценного советника, и мы должны убедиться, что такого рода вещи не повторятся», — прокомментировал ситуацию один из членов Совета национальной безопасности при Белом доме.

13 февраля Трамп принял заявление Флинна об отставке с поста советника по национальной безопасности. В документе Флинн указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей администрации о своих разговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Former Obama Officials, Loyalists Waged Secret Campaign to Oust Flynn
Флинн раскрыл содержание переговоров с российским послом
Администрация США пояснила причины отставки Флинна
CNN узнал об отставке Флинна с поста советника президента США по нацбезопасности
Последние новости
Правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы
СМИ узнали о покушении на Ким Чен Нама 5 лет назад
Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети
Найдены древние останки беременной рептилии
СМИ узнали о роли соратников Обамы в дискредитации Флинна
На Алтае возобновили поиски упавшего вертолета
Источник сообщил о смене подхода США к улаживанию конфликта Израиля и Палестины
Другие материалы рубрики
00:13 Сегодня
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больнице

Мученик Тео

Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
19:11 14 февраля 2017

В Анталье турок застрелил русскую жену и отравил двух детей

05:42 Сегодня

Источник сообщил о смене подхода США к улаживанию конфликта Израиля и Палестины

04:53 Сегодня

В Японии сотрудник кредитной компании расстрелял коллег

00:20 10 февраля 2017

Опиум для народа

Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
17:31 14 февраля 2017

Губернатор Калифорнии попросил у Белого дома денег из-за разрушения плотины

04:43 Сегодня

В Синьцзяне напавшие на толпу преступники с ножами убили 5 человек

02:39 Сегодня

Флинн раскрыл содержание переговоров с российским послом

00:09 8 февраля 2017

Мы ждали вас, мистер Трамп

Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
17:19 14 февраля 2017

Малайзийские власти подтвердили смерть брата Ким Чен Ына

22:27 14 февраля 2017

Белый дом сообщил о надежде Трампа на возврат Крыма

03:32 Сегодня

В Калифорнии эвакуированным из-за угрозы наводнения жителям разрешили вернуться

Россия
«Это архаичная практика»
Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
Владимир Путин«Президент у нас — не кисейная барышня»
Как и от кого в России собрались защищать честь главы государства
Улыбаемся и катим
Московские катки: от старинной забавы к современному тренду
Правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы
На Камчатке спасли уносимого на льдине в океан школьника
На Алтае возобновили поиски упавшего вертолета
Роковые «ватрушки»
Каждые 75 минут в России гибнет ребенок
Все материалы
Мир
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больницеМученик Тео
Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Предчувствие гражданской войны
Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам
В Синьцзяне напавшие на толпу преступники с ножами убили 5 человек
СМИ узнали о роли соратников Обамы в дискредитации Флинна
Источник сообщил о смене подхода США к улаживанию конфликта Израиля и Палестины
В Японии сотрудник кредитной компании расстрелял коллег
Все материалы
Бывший СССР
Андрей Суздальцев«А жить за счет России вы готовы?»
Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
Киев отреагировал на заявление Белого дома о возврате Крыма
Влезли в Чонгар
Зачем ВСУ атаковали крымско-татарский батальон меджлиса
В киевской школе родители отказались собирать посылки участникам АТО
Депутат Рады призвал убить представителя Киева на минских переговорах
Тимошенко ответила на критику Гройсмана и обвинила его в «мегакоррупции»
Военнослужащие ВСУ спрогнозировали наступление ополченцев по льду Азовского моря
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаДилемма Набиуллиной
Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля
«Сургутнефтегаз» пообещал сократить добычу на 400 тысяч тонн
Глава ФРС допустила повышение ставки на ближайших заседаниях
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Греф допустил ослабление рубля из-за покупок Минфином валюты
Минэнерго России назвало условия начала поставок газа на Украину
Прибыль российских банков подскочила в 3,5 раза
Все материалы
Бизнес
«Через пять лет нам начнут доверять, как Hyundai и KIA»
Президент «АвтоВАЗа» о стратегии бренда Lada и завоевании рынка ЕС
«Роснефть» подняла уровень добычи углеводородов
Дженерик, вперед!
Туманное будущее фармацевтической отрасли России
Ремонтировавший «Аврору» завод оштрафовали
Минпромторг объявил конкурс на подготовку бизнес-плана промзоны в Египте
Бизнес увидел выгоду
Москва обошла Шанхай в рейтинге бизнес-привлекательности
Объем переработки «Роснефти» в четвертом квартале вырос на 25, 5 процента
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
«Бородавочник» никак не уймется
Отставка главного штурмовика ВВС США опять отложена
Кассовые сборы
С чем связаны нападения на инкассаторов в Москве
СМИ узнали о заочном предъявлении обвинения бывшему депутату Вороненкову
Конашенков заявил об отсутствии инцидентов с самолетами над Черным морем
В Ростуризме провели обыски
Жесткий наезд
Как нарушители «сажают» полицейских на капоты своих автомобилей
Все материалы
Наука и техника
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
В мужском облысении обвинили матерей
Найдены древние останки беременной рептилии
В МГУ перепутали фотоны
Беспилотное воздушное такси пообещали запустить в Дубае летом
Все материалы
Спорт
Флойд МэйуэзерБой на миллиард
Возможна ли на самом деле встреча на ринге Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
День влюбленных в футбол
Чего ждать от плей-офф Лиги чемпионов
Татьяна Тарасова«Сделайте меня молодой и худой»
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает 70-летие
Адвокат объяснил поражение Поветкина в американском суде
«Барселона» разгромно проиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Объявлено о создании Супер лиги триатлона
Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах
Все материалы
Культура
«Спонтанный стрит-арт — маргинальный вид спорта»
Как поднять московское уличное искусство с колен
Секс, ложь и Ричард Линклейтер
Лучшее от лучших: фильмы самых популярных режиссеров последней четверти века
Кадр из фильма «Затерянный город Z»Все несчастные семьи
«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
Появилась фотография Стива Бушеми в роли Никиты Хрущева
Самолет Харрисона Форда едва избежал столкновения с пассажирским лайнером
На роль R2-D2 в «Звездных войнах» нашли нового актера
Названы 69 самых эротических песен про секс
Все материалы
Интернет и СМИ
Владыки морей
Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Нездоровый образ жизни
Активисты избивают пьющих и курящих россиян ради популярности в сети
Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети
Магазины «Пятерочка» «открылись» в мавзолее Ленина, Лувре и Голливуде
Мальчик прикинулся спящим при виде делегации во главе с Володиным и Миннихановым
Комик остервенел во время дискуссии про Трампа и обругал телеведущего
Все материалы
Ценности
А ну заткнулись!
Как правильно заправить в джинсы свитер и все остальное
Российский интернет-бутик снял топ-моделей в фильме о любви
Supreme украсил спортивный костюм портретами Обамы
Марка adidas Originals отметила год петуха
Модель Белла Хадид стала новым лицом TAG Heuer
Доменико Кастелло«Разница между мужчинами и женщинами — это борода!»
Как встретить весну: советы итальянского стилиста Доменико Кастелло
Louis Vuitton собрал люксовый кейс для часов
Все материалы
Путешествия
«Туризм — эффективное оружие духовного господства»
Эксперт о современных трендах и борьбе с новым варварством
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Конфликт российских туристов с жителями Бали сняли на видео
Американский турист отправил сам себе посылку с наркотиками
Человек в костюме Микки-Мауса обокрал туриста в Нью-Йорке
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в российских отелях
Все материалы
Из жизни
«Она меня сразила»
Ко Дню святого Валентина: фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
С помощью лазера врач Кристофер Хорзанди из штата Невада удаляет растяжки на бедрах пациентки, модели Playboy Хлои ТераеСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
Модель-трансгендер впервые снялась для обложки Vogue
В Карелии кот оставил без света более двух тысяч человек
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
В Китае пес сбежал из клетки и освободил других собак
Все материалы
Будущий король: первый тест нового Hyundai Solaris
Тест-драйв повзрослевшего «Соляриса» — второго поколения
Mitsubishi добавила обновленному Lancer цифровую приборку
8 чудовищно быстрых универсалов
Самые большие багажники и самые большие скорости
В Испании нашли фабрику по производству поддельных Ferrari
5 неожиданных внедорожников без крыши
Четырехдверные кабриолеты-вездеходы из России и не только
Двоих канадцев арестовали за поездку в McDonaldʼs на диване
История культовых тюнинг-ателье: Brabus
Краткий гид по самым быстрым и самым мощным «Мерседесам»
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы