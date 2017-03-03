Трамп назвал лицемером требующего расследовать его связи с Россией сенатора

Президент США Дональд Трамп назвал лицемером лидера демократического меньшинства в сенате Конгресса Чака Шумера, разместив фотографию, где он запечатлен вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

«Нам нужно начать немедленное расследование в отношении Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!» — написал Трамп в своем Twitter.

На фотографии изображены улыбающиеся Шумер и Путин, держащие в руках бумажные стаканчики и пончики.

«Охотно отвечаю: мой контакт с господином Путиным и его соратниками имел место в 2003 году на виду у прессы и публики, готов присягнуть в этом. А как насчет вас и вашей команды?» — прокомментировал Шумер твит Трампа.

Материалы по теме Покажут кузькину рать Почему американцы снова стали врагом номер один и чем это грозит

Шумер и его соратники по партии выступают за проведение расследования «связей Трампа с Россией» и «попыток России повлиять на выборы в США». Также он стал одним из инициаторов законопроекта, который бы блокировал отмену Трампом санкций в отношении России.

Противники Трампа получили новый повод для нападок после того как стало известно о том, что новый генпрокурор Джефф Сешнс дважды до выборов президента разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком, но в ходе слушаний по его кандидатуре в сенате не упомянул этот факт. Демократы призвали Сешнса уйти в отставку.