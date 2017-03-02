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Демократы призвали генпрокурора США уйти в отставку из-за бесед с послом России

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Джефф Сешнс
Джефф Сешнс

Лидеры демократов в Конгрессе США призвали генерального прокурора Джеффа Сешнса уйти в отставку после того, как в среду, 1 марта, стало известно, что он дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком за несколько месяцев перед президентскими выборами и на слушаниях по вопросу своего утверждения скрыл данный факт. Об этом пишет издание Politico.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, представляющая штат Калифорния, возглавила кампанию за отставку генпрокурора, обвинив его во лжи под присягой.

Пелоси в своем заявлении призвала сформировать независимую двухпартийную комиссию по расследованию политических, личных и финансовых связей президента Дональда Трампа с представителями России.

О контактах Сешнса с Кисляком написала газета The Washington Post. По информации источников издания, это было в июле и сентябре 2016-го, когда Сешнс был в руководстве комитета по делам вооруженных сил, а также являлся одним из главных советников Трампа по внешней политике.

Когда 10 января Сешнса, выдвинутого на пост генпрокурора, заслушивали в юридическом комитете Сената, его спросили, что он будет делать, если ему станут известны достоверные сведения о контактах кого-либо из членов команды Трампа с российским правительством в ходе кампании 2016 года. Сешнс ответил, что ему не известен ни один подобный факт.

В январе сенатор Патрик Лихи задал Сешнсу ряд вопросов в письменном виде. Один из них был сформулирован следующим образом: «Некоторые из лиц, выдвинутых избранным президентом на государственные должности либо в ключевые советники, имеют связи с Россией. Были ли вы в контакте с кем-либо, кто был связан с кем-либо из российского правительства в период, когда проходили выборы 2016 года — до, после, в день выборов?» Сешнс ответил коротко: «Нет».

В свою очередь, генпрокурор не считает, что разговоры, о которых идет речь, имеют отношение к заданным ему вопросам законодателей. Он заявил, что не помнит деталей бесед с Кисляком и что в них не было ничего такого, что могло бы указывать на введение в заблуждение членов Конгресса.

Ранее сообщалось, что спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проведет расследование якобы осуществлявшихся контактов членов штаба Трампа с Россией.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. В частности, отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Трамп неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.

Ранее его противники добились ухода советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Он подал в отставку после публикации в The Washington Post, где приводились подробности его разговора с Кисляком. Издание, в частности, писало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях. Флинн подал в отставку, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским послом. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

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