WP узнала о попытках окружения Трампа опровергнуть в СМИ контакты с Россией

Представители американской разведки и члены Конгресса США из числа сторонников президента Дональда Трампа пытались опровергнуть в СМИ утверждения о контактах сотрудников его избирательного штаба с представителями России. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Должностные лица, по данным издания, обзванивали СМИ по поручению Белого дома. Они выражали несогласие с материалами о предполагаемых контактах членов команды Трампа с российской стороной. Звонки, по информации издания, были организованы после того, как администрации президента не удалось привлечь к этому ФБР.

В общении с прессой, как пишет WP, участвовали законодатели, имеющие доступ к секретной развединформации, в том числе сенатор-республиканец Ричард Барр и его однопартиец из палаты представителей Девин Нуньес, которые возглавляют комитеты по разведке в верхней и нижней палате Конгресса.

Барр признал факт разговоров, заявив, что обсуждал с рядом СМИ статьи в New York Times и CNN о якобы имевших место контактах членов команды Трампа с российской разведкой. Представитель Нуньеса сообщил, что конгрессмен по просьбе Белого дома провел по меньшей мере одну беседу с журналистом.

Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер подтвердил, что Белый дом общался с официальными лицами чтобы опровергнуть информацию о контактах с Москвой. «Когда ФБР уведомило нас, что [сообщения о связях с Россией] были ложными, мы сказали журналистам, к кому еще им следует обратиться, чтобы подтвердить версию ФБР», — сказал он.

24 февраля пресс-секретарь Белого дома Спайсер заявил, что администрация президента США считает «несуществующей историей» утверждения о связях Дональда Трампа с Россией. «Невозможно доказать, что чего-то не существует. Он [Трамп] уже рассказывал и о том, сколько раз он общался с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и о том, что у него нет интересов в России», — отметил он.

13 февраля стало известно об отставке советника Трампа по национально безопасности Майкла флинна. На такой шаг он пошел после публикации в газете The Washington Post, где приводились подробности его разговора с послом России в США Сергеем Кисляком. Издание, в частности, писало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях. После этого Флинн подал заявление об уходе, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с Кисляком.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. Кроме того отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Сам Трамп ранее неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.