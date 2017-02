Белый дом назвал несуществующей историей информацию о связях Трампа с Россией

Администрация президента США считает «несуществующей историей» утверждения о связях Дональда Трампа с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в пятницу, 24 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Невозможно доказать, что чего-то не существует. Он [Трамп] уже рассказывал и о том, сколько раз он общался с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и о том, что у него нет интересов в России», — сказал пресс-секретарь.

Спайсер заметил, что Трамп «не может до бесконечности отрицать то, чего нет». «Разве смысл не в том, что никакой истории на самом деле не существует?» — добавил он.

Заявление Спайсер сделал в ходе брифинга, на который не были допущены корреспонденты телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico. Редакции CNN и The New York Times осудили это решение Белого дома, выразив протест.

В пятницу на Конференции консервативных политических действий (CPAC), на которой выступал президент США Дональд Трамп, произошла провокация с использованием российских флагов. Активисты, раздавшие участникам акции флажки с триколором, пояснили, что таким образом пытались указать на «явную и непосредственную опасность» якобы имеющих место связей Трампа с Россией. «Путин выбрал Трампа, потому что это хорошо для России, а не потому, что он подходит для Америки. Мы должны немедленно отстранить Трампа от должности; он предатель страны, которую я люблю», — заявил один из них.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. Кроме того отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Сам Трамп ранее неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.