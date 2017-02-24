Корреспондентам CNN и ряда газет отказали в доступе на брифинг Белого дома

Журналистов телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico не пустили в пятницу, 24 февраля, на брифинг в Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Корреспондент телеканала, освещающая работу Белого дома, рассказала, что при входе в зал, где должен был состояться брифинг, ее остановил охранник и сообщил, что ее имя не значится в списке присутствующих.

JUST IN: White House blocks news organizations from press briefing https://t.co/QBjbBMvIFh https://t.co/NfsWApEri8 — CNN (@CNN) 24 февраля 2017 г.

Администрация президента США Дональда Трампа пока никак не прокомментировала ситуацию. Журналист информагентства Associated Press в знак солидарности бойкотировал брифинг. Свой протест выразила ассоциация корреспондентов Белого дома.

На пресс-конференции, по информации CNN, присутствовали корреспонденты консервативных изданий Breitbart News, The Washington Times и One America News Network.

В распорядке Белого дома на пятницу вместо регулярного брифинга был запланирован брифинг «без камер» официального представителя Шона Спайсера. Его трансляция не велась.

18 февраля Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а 11 января Трамп в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив его «ужасной организацией».

16 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке своего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, президент США упрекнул CNN в распространении ложных новостей. Также он обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.

