Американский журналист пообещал опубликовать компромат на CNN

Американский журналист и консервативный активист Джеймс О'Киф пообещал опубликовать имеющиеся у него «многочасовые записи», компрометирующие CNN. Как сообщается на сайте телеканала, первая часть материалов будет предоставлена в четверг, 23 февраля, в 10:00 (18:00 мск).

По словам активиста, информация получена законным путем. «Американский народ глубоко разочарован в средствах массовой информации. Мы считаем, что СМИ должны быть привлечены к ответственности, и в первую очередь CNN, поскольку данный телеканал играет очень важную роль в вопросе новостей», — отметил О'Киф.

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21 февраля сотрудники CNN обнаружили 3643 сайта, принадлежащих президенту США Дональду Трампу. Ранее телеканал одним из первых сообщил об отставке советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кроме того, 11 февраля CNN узнал о том, что спецслужбы США получили подтверждение части сведений, которые содержатся в компромате на Трампа.

Сам американский лидер назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а 11 января Трамп в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив его «ужасной организацией».

Джеймс О'Киф, возглавляющий организацию Project Veritas, известен в США как автор многих компроматов. В 2014 году он пересек американско-мексиканскую границу в военной форме и маске Усамы бен Ладена, не встретив ни одного пограничника.