CNN узнал о планах Пентагона отправить в Сирию сухопутные войска

Министерство обороны США рассматривает возможность развертывания на севере Сирии регулярных сухопутных войск для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Возможно, вы увидите, как регулярные вооруженные силы высадятся на некоторое время в Сирии», — сообщил собеседник телеканала. При этом он отметил, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

В настоящее время в Сирии действуют только американские спецподразделения, основная задача которых — подготовка бойцов оппозиции, противостоящих ИГ.

В конце января президент США Дональд Трамп поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против «Исламского государства». Он поручил немедленно приступить к созданию комплексного плана победы над ИГ. В течение 30 дней министр обороны Джеймс Мэттис обязан представить Трампу предварительный проект документа.

В начале февраля The Washington Post сообщила, что новая администрация Белого дома отвергла план президента Барака Обамы по наступлению на сирийский город Ракка и освобождению его от боевиков ИГ.

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция из нескольких десятков стран проводит операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с боевиками.