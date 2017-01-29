Пентагону поручили найти новых союзников для борьбы с ИГ

Президент США Дональд Трамп поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как передает в воскресенье, 29 января, ТАСС, об этом сказано в подписанном им накануне меморандуме.

В документе говорится, что Белый дом должен немедленно приступить к созданию плана по разгрому ИГ. В течение 30 дней министр обороны Джеймс Мэттис обязан представить Трампу проект, в котором, в том числе, должно предусматривать «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

Помимо этого, правительству США поручается модернизировать механизмы пресечения финансовой поддержки ИГ, в том числе незаконной торговли нефтью и антиквариатом, а также усилить меры по борьбе с пропагандой терроризма, прежде всего в интернете.

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О том, что Трамп намерен подписать указ с поручением разработки плана по разгрому ИГ, стало известно 28 января.

В тот же день налаживание координации российских и американских военных для борьбы с «Исламским государством» и другими действующими в Сирии террористическими группировками Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.