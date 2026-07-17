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10:41, 17 июля 2026Путешествия

Две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России

Двух девочек на сапбордах и без спасательных жилетов спасли на Красноярском водохранилище
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MagicsPhotos / Shutterstock / Fotodom

Две школьницы отправились на сапбордах и без спасательных жилетов вплавь по водохранилищу в России и исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, инцидент произошел на красноярском водоеме. Мать сообщила службе спасения, что девочки потерялись, лишь через час. Сотрудники МЧС на катере добрались до путешественниц и спасли их.

Выяснилось, что девочки заплыли слишком далеко и прекратили грести из-за переутомления. Несовершеннолетних доставили на берег. Медицинская помощь не понадобилась.

Ранее россиянка пропала без вести во время сплава по реке на Урале. 35-летняя Валерия каталась на сапборде по реке Ай в Челябинской области.

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