Россиянка пропала без вести во время сплава по реке на Урале

Россиянка пропала без вести во время сплава по реке Ай в Челябинской области

Россиянка отправилась в сплав по реке на Урале с группой и пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

35-летняя Валерия каталась на сапборде по реке Ай в Челябинской области. Во время сплава она зацепилась за страховочный шнур плавательного средства и упала в воду, ударившись головой о камни. Девушка потеряла сознание, ее унесло бурное течение реки.

Участники экспедиции пытались найти Валерию самостоятельно. О произошедшем они сообщили в службу экстренной помощи только через полдня. Спасатели выдвинулись на поиски пострадавшей утром 29 июня. Уточняется, что шанс найти россиянку практически равен нулю из-за промедления туристической группы. Также вода в реке на Южном Урале мутная, а ее дно затянуто тиной.

Ранее пропали без вести 43-летний Андрей Т. и 45-летняя Юлия Е. Они отправились на сплав по реке Агул в Ирбейском районе Красноярского края. Спасателям удалось обнаружить пустую лодку семейной пары.