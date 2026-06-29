Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 29 июня 2026Путешествия

Раскрыты подробности о поисках пропавших во время сплава в Красноярском крае россиян

«112»: Спасателям удалось обнаружить пустую лодку пропавших в Красноярском крае туристов
Алина Черненко

Фото: Евгений Мухортов / Фотобанк Лори

Спасателям удалось обнаружить пустую лодку семейной пары, пропавшей во время сплава в Красноярском крае. Подробности о поисках туристов раскрыл Telegram-канал «112».

Уточняется, что плавательное средство лежало в завале из бревен у берега. Поисковый штаб уже обыскал 58 километров вдоль берега и 40 тысяч квадратных километров эхолотом, однако найти россиян пока не удалось.

43-летний Андрей Т. и 45-летняя Юлия Е. отправились на сплав по реке Агул в Ирбейском районе Красноярского края. С 20 июня связь с ними пропала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она прижата к реке». Российские войска блокировали многотысячную группировку ВСУ. Путин заявил, что ее уничтожат

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

    Нетаньяху решил нажаловаться США на Эрдогана

    Муравьи напали на невесту во время свадьбы

    Российская певица пристыдила хейтеров больной раком Лерчек

    Лишенного жизни российского студента заманили на заброшку самородком

    Врач предупредил об опасности стресса для зубов

    Диана Гурцкая показала внешность 19-летнего сына от бывшего замглавы Минобрнауки

    Трамп показал картину с собой и роботом

    ВС России нанесли мощный удар по Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok