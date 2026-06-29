Раскрыты подробности о поисках пропавших во время сплава в Красноярском крае россиян

«112»: Спасателям удалось обнаружить пустую лодку пропавших в Красноярском крае туристов

Спасателям удалось обнаружить пустую лодку семейной пары, пропавшей во время сплава в Красноярском крае. Подробности о поисках туристов раскрыл Telegram-канал «112».

Уточняется, что плавательное средство лежало в завале из бревен у берега. Поисковый штаб уже обыскал 58 километров вдоль берега и 40 тысяч квадратных километров эхолотом, однако найти россиян пока не удалось.

43-летний Андрей Т. и 45-летняя Юлия Е. отправились на сплав по реке Агул в Ирбейском районе Красноярского края. С 20 июня связь с ними пропала.

