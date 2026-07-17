США призвали пересмотреть взаимодействие с Европой из-за России

AC: США должны пересмотреть участие в обороне Европы из-за риска конфликта с Россией

США должны прекратить наращивать инвестиции в оборону европейских союзников из-за риска прямого столкновения НАТО с Россией. С такой аналитикой выступило издание American Conservative (AC).

«Постоянное увеличение бюджета может позволить европейским "ястребам" обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямой конфронтации НАТО и России — возможность, которую стоит рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Киева», — сказано в материале.

Также издание отмечает, что обязательства США по расходам Европы на оборону дают странам ЕС больше влияния на внешнюю политику Вашингтона. При этом, как заявил один из дипломатов НАТО, среди союзников растет восприятие Трампа как «мальчика, который кричал "волк"» из-за его неоднократных заявлений о возможном изменении роли США в альянсе.

Ранее стало известно, что внутри НАТО усиливается спор о целях увеличения оборонных расходов и зависимости от США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. Премьер Канады Марк Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США.