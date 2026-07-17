В постсоветской стране назвали условие для вступления в ЕС

Спикер парламента Молдавии Гросу предложил присоединиться к санкциям против России

Для вступления в Европейский союз (ЕС) Молдавии необходимо присоединиться к санкциям против России. С таким заявлением выступил спикер парламента страны Игорь Гросу в эфире телеканала Moldova 1, его слова передает РИА Новости.

«Одним из наших обязательств на пути европейской интеграции является присоединение к санкциям. Если вы хотите стать членом Европейского союза и быть частью этого сообщества, вы должны присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — заявил Гросу.

Во вторник, 14 июля, ЕС начал переговоры о приеме Молдавии в объединение по второму из шести переговорных кластеров.

По словам депутата Народной скупщины Милош Йованович, президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев, чтобы добиться от Брюсселя вступления в ЕС, который фактически ведет против России конфликт.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объяснила, что Кишиневу пришлось ввести санкции против России, иначе республика сама рисковала попасть под санкции мирового сообщества. Она отметила, что экономическим агентам Молдавии нужна была «банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции».