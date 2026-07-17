Жена Сарика Андреасяна прокомментировала сходство дочери с Павлом Прилучным

Актриса Лиза Моряк опровергла возможный роман с партнером по съемкам Павлом Прилучным

Супруга режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк ответила на комментарии поклонников о сходстве ее дочери с партнером по съемкам Павлом Прилучным. Соответствующее видео она разместила Iв nstagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики артистки обратили внимание на то, что младшая дочь Лизы и Сарика со светлыми глазами и волосами больше напоминает Прилучного, чем Андреасяна. Моряк опровергла возможность связи с актером.

«Если бы у нас с Прилучным была такая коллаборация, поверьте, вы бы первыми узнали об этом творении. Но все мои творения — результат творческой деятельности с Сариком Андреасяном», — подчеркнула она.

По словам актрисы, супруги сами не понимают, почему у двух брюнетов родилась блондинка. Моряк призналась, что ждет, когда волосы дочери потемнеют, поскольку испытывает неловкость на семейных прогулках. «Есть ощущение, что я все-таки погуляла на стороне, но это не так», — добавила она.

Андреасян и Моряк воспитывают двоих общих детей. Дочь Элизабет родилась в феврале 2023 года, а ее младшая сестра Шарлиз появилась на свет в мае 2025-го. В 2026 году супруги сообщили, что скоро у них родится сын.