СМИ узнали о намерении Трампа разработать план ликвидации ИГ

Президент США Дональд Трамп планирует подписать ряд указов, один из которых поручит Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США в течение 30 дней разработать план по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в субботу, 28 января, Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Когда именно Трамп утвердит документ, касающийся борьбы с ИГ, собеседник агентства не уточнил.

Помимо этого уже 28 января президент США может подписать указ о реорганизации Совета национальной безопасности и его деятельности. Кроме того, может быть утвержден документ о запрете лоббистской деятельности бывшим американским чиновникам на пять лет. При этом лоббирование интересов других государств будет запрещено для них пожизненно.

27 января Трамп подписал указ, который, по его словам, ужесточает препоны на пути проникновения в страну иностранных террористов. Другой документ, утвержденный президентом, предусматривает начало реформирования вооруженных сил США. Этот план, как пояснил глава государства, предусматривает «новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в военной форме».

26 января Трамп подтвердил намерение договориться с Россией и совместными усилиями «вышибить дух» из ИГ. «Мы должны поладить с Россией, как и с остальными. Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем... Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил он.