Мир
 

CNN сообщил о планах сенаторов получить право вето на снятие санкций с России

Перейти в «Мою Ленту»

Группа сенаторов Конгресса США от Республиканской и Демократической партий намерена в среду, 8 февраля, предложить законопроект, который позволит наложить вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно документу, Белый дом должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.

Инициаторами законопроекта, как отмечается, являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио (бывший соперник Трампа от республиканцев в президентской гонке), Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

6 февраля Грэм заявил, что внесет очередной законопроект об антироссийских санкциях за «вмешательство в выборы».

Законопроект, блокирующий отмену Трампом ограничений в отношении России, анонсировал сенатор-демократ Чак Шумер 22 января. «Отменой санкций мы скажем России: "Продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи"... Это было бы ужасно», — заявил сенатор. Маккейн тогда выступил за ужесточение антироссийских санкций.

10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов, в том числе Маккейн, внесли законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергетический сектор России.

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Senators seek Hill veto power over Trump on Russia
Сенатор Грэм предложит новые санкции против России за «вмешательство в выборы»
Сенаторы решили помешать Трампу снять санкции с России
В сенат США внесен законопроект о санкциях против энергетического сектора России
Вице-президент США возложил ответственность за снятие санкций на Москву
Последние новости
Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Гиви
Звезда сериала «Звездный крейсер "Галактика"» умер от рака
Футболист «Байера» отказался от зарплаты за четыре месяца из-за дисквалификации
CNN сообщил о планах сенаторов получить право вето на снятие санкций с России
Регенерацию гидры из клеток показали на видео
Коза Меркель родила козленка от Тимура
Незнакомец выкрал фото девушки и «отбелил» его ради свиданий
Другие материалы рубрики
00:09 Сегодня

Мы ждали вас, мистер Трамп

Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
06:12 Сегодня

CNN узнал о недовольстве Трампа работой своего пресс-секретаря

09:47 Сегодня

В американской Луизиане объвялен режим ЧП из-за серии торнадо

04:54 Сегодня

Трамп обвинил демократов в создании помех формированию администрации

00:01 4 февраля 2017

Большая резня по-бразильски

Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
20:51 7 февраля 2017

Новый самолет министра обороны ФРГ сломался во время первого рейса

07:22 Сегодня

МИД Китая предложил Вашингтону освежить в памяти историю Второй мировой войны

19:09 7 февраля 2017

Макрон ответил шуткой на вопрос о своей гомосексуальности

00:07 3 февраля 2017

На пути к мировому величию

Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
23:25 7 февраля 2017

В Зимбабве посоветовали американскому послу повеситься на банановом дереве

17:30 7 февраля 2017

Судья в КНР назвал Трампа врагом верховенства права

05:36 Сегодня

Пентагон подтвердил производство боевиками ИГ иприта в университете Мосула

Россия
«Меня брат никуда не пускает, потому что заботится обо мне»
О роли женщины в традиционном обществе, домашнем насилии и кавказском дресс-коде
«Через какое-то время он покончил с собой»
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
«Маму отец украл, когда ей было 16 лет»
Женская сексуальность, браки по любви и отношение к девственности на Кавказе
Чуркин прокомментировал выбор между карьерами актера и дипломата
На Урале трактор снес снежный городок во время игры детей
Ректоры вузов поторопили Полтавченко с передачей Исаакия РПЦ
Собака бойцовой породы изуродовала двух москвичек в запертой квартире
Все материалы
Мир
Мы ждали вас, мистер Трамп
Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
CNN узнал о недовольстве Трампа работой своего пресс-секретаря
CNN сообщил о планах сенаторов получить право вето на снятие санкций с России
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлькина грамота
О чем Тимошенко говорила с Трампом
Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Гиви
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоОголтелая Батьковщина
Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними
Власти ДНР представили поэтапный план прекращения огня в Донбассе
Радикалы в Киеве разгромили критикующую Майдан выставку
Савченко задремала на заседании Верховной Рады
Украина осталась без поддержки на заседании Совбеза ООН по ситуации в Донбассе
Все материалы
Финансы
Оставили на второй год
Почему «мусорный» рейтинг России повысят еще нескоро
«Оставьте попытки играть на рубле»
Что будет с российской валютой после интервенций ЦБ и Минфина
Старики-бездельники
Как демография разрушает пенсионную систему России
В Нацбанке Украины предсказали уход российских банков
России посулили место первой экономики Европы к 2050 году
Тревога россиян из-за роста цен снизилась до рекордного уровня
Резервы России за месяц выросли на 13 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Равнение на грузовики
Российский автопром попытается выйти из кризиса на отложенном спросе
Сила в плавках
Владельцы металлургических компаний зарабатывают на зависть всем
Завяли помидоры
Чем обернется очередной продуктовый конфликт между Россией и Белоруссией
Россельхозбанк направил аграриям первые три миллиарда льготных кредитов
Россияне стали пить меньше водки и пива
МВД Белоруссии начало проверку в отношении сотрудников Россельхознадзора
Путин ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Все материалы
Силовые структуры
Убить Дантеса
Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
Опасные сюрпризы Алеппо
Минобороны передало фотографии разминирования города
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность
В МИД прокомментировали решение США пересмотреть ядерную доктрину
Американские генералы пожаловались конгрессменам на проблемы с боеготовностью
Признавшегося в убийстве уголовника жителя Владимира освободили от наказания
Все материалы
Наука и техника
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Italiano: Benito Mussolini, durante la marcia su Roma, con alcuni dei quadriumviri: da sinistra Emilio De Bono, Italo Balbo e Cesare Maria De Vecchi.Нашептали
К чему привел поиск внутренних врагов в фашистской Италии
Это конец
Земле предрекли переворот магнитного поля
Регенерацию гидры из клеток показали на видео
Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле
Найдена причина разворота магнитного поля Земли
Унижение машин
Как издевательства над роботами приведут к краху человечества
Все материалы
Спорт
Сергей ШубенковПоставить на нейтраль
Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом
Фанат забил мяч одновременно с футболистом во время матча чемпионата Гондураса
Футболист «Байера» отказался от зарплаты за четыре месяца из-за дисквалификации
СМИ узнали о недопуске российских паралимпийцев на ЧМ по легкой атлетике
Киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»
ФИФА сняла с украинского клуба 6 очков в чемпионате страны за долг перед игроком
Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать
Все материалы
Культура
«Постельные сцены должны сообщать зрителю правду»
Режиссер «На 50 оттенков темнее» о сексе, БДСМ и юморе в кино
Пока не прыгнешь
Фотограф, который поднял на воздух Голливуд и британский парламент
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
Власти Украины отложили продажу билетов на «Евровидение-2017»
Появился сайт для создания миксов из рэп- и рок-хитов 2000-х
Названы лучшие здания года
В список участников 57-й Венецианской биеннале попали три российских художника
Все материалы
Интернет и СМИ
Богатство, уважение и дьяволу служение
Кто стоит за сетевым разоблачением масонов, иллюминатов и сатанистов
Незнакомец выкрал фото девушки и «отбелил» его ради свиданий
Выезд, недорого
Можно ли заказать киллера в «темном» интернете
Генпрокурор Украины ошибся в подсчете взятки и оказался затроллен в сети
Красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой услуг киллера
В полиции заявили о ненасильственной смерти знатока «Своей игры»
В Приморье избит журналист
Все материалы
Ценности
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Линдси Лохан снялась в рекламе интернет-магазина
Матильда КшесинскаяПоклонение Матильде
Что дарили любовники балерине Кшесинской
Ювелирно-часовой дом Piaget впервые возглавит женщина
Водянова примерила платье из переработанных отходов
«Татуировка — это самое нижнее белье»
Патриарх российского тату-движения Паша Ангел о рисунках на коже
Prada отметит День святого Валентина специальной коллекцией
Все материалы
Путешествия
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
ABRIDGE, PA - OCTOBER 10: Two supporters of Republican candidate for President Donald J Trump leave after a rally where the candidate some to a crowd of 3000 at Ambridge Area Senior High School on October 10, 2016 in Ambridge, Pennsylvania. Ambridge, Pennsylvania, named after the American Bridge Company, a steel fabricating plant that employed 60,000 workers is a traditionally Democratic stronghold, but is shifting Republican as a shrinking tax base and lost jobs having devastating economic effects on the former industrial community.Трампанутая Америка
Путешествие по стране, где постоянно говорят о новом президенте
Российского туриста в Таиланде насмерть сбил мотоциклист
Встреча отдыхающих на пляже с двухметровой акулой попала на видео
Красота неимоверная
Лучшие фотоработы участников фестиваля «Первозданная Россия»
Калининград вошел в десятку городов с самыми лучшими в мире отелями
Власти Египта решили ввести электронные въездные визы
Все материалы
Из жизни
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
University of Florida biologists hold a giant Burmese python, weighing 162 pounds and more than 15 feet long caught alive in the Everglades National Park November 14, 2009 near Homestead, Florida. The python is an invasive species introduced by accident and now competing directly with the top predators in the Everglades ecosystem.Полуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
63-летняя топ-модель снялась в бикини для обложки Sports Illustrated
Коза Меркель родила козленка от Тимура
В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба
В США открылась вакансия дегустатора шоколада
Все материалы
Недостатки, конкуренты и стоимость владения Citroen C4
Длительный тест обновленного седана Citroen C4: часть вторая
Появились первые изображения нового Ford Expedition
Все про культовый «Гелик»
От воина бездорожья до суперкабриолета
Глава DS частично раскрыл новую модель
Тест: угадай машину по выхлопной трубе
Внезапный тест на знание патрубков выхлопной системы
Первым внедорожником Maybach стал «Гелик»
12 фактов о новом «Солярисе»
Каким стал самый популярный автомобиль России после смены поколения
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы