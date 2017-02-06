Сенатор Грэм предложит новые санкции против России за «вмешательство в выборы»

Представитель в сенате Конгресса США от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет очередной законопроект об антироссийских санкциях. Как передает в воскресенье, 5 февраля, РИА Новости, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я намерен предложить законопроект о санкциях против России за вторжение в наши выборы. Мы должны наказать их за то, что они сделали на нашем собственном дворе», — сказал Грэм.

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10 января сообщалось, что республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Роберт Портман вместе с демократами Беном Кардином и Бобом Менендесом внесли в сенат законопроект об ограничительных мерах в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в кампанию по выборам президента США.

29 декабря 2016 года Барак Обама, бывший тогда хозяином Белого дома, а также Минфин Соединенных Штатов ввели санкции против России в связи с будто бы осуществленными кибератаками против американской избирательной системы. Под ограничения, в частности, попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Вашингтон не раз обвинял Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. Представители американских властей утверждали, что в июле 2016-го российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.